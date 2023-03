GEA eröffnet neues Technologiezentrum

GEA öffnete Mitte März erstmals die Türen des neuen, 1500 m2 großen Technologiezentrums (XLAB) am Standort Biedenkopf-Wallau. Das neue XLAB steht Kunden fortan für Produkttests und Trainings zur Verfügung. Die Gäste hatten im Rahmen des Eröffnungsevents die Möglichkeit, die neue Location und Technologieentwicklungen des international agierenden Konzerns für die verarbeitende Lebensmittelindustrie als erste kennen zu lernen.

GEA feiert die Eröffnung des neuen XLAB-Technologiezentrums an seinem Produktionsstandort in Biedenkopf-Wallau. - © GEA

„Wir freuen uns sehr unser neues Technologiezentrum, nach einer schnellen 6-monatigen Bauphase, eröffnen zu können. Mit dem XLAB heben wir Produkttests unserer nationalen sowie internationalen Kunden auf ein neues Level. Eine Besonderheit ist die neue 500 m2 große Klimahalle, die bis auf den Gefrierpunkt kühlbar ist und Tests unter realen Kundenbedingungen ermöglicht“, sagt Moritz Krunke, Geschäftsführer des GEA-Standortes in Wallau.

Während der Eröffnungswoche werden Workshops in den Bereichen Automation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Training- und Performance-Support für Kunden im neuen XLAB angeboten. Werksführungen und Live-Demonstrationen an der Slicing- und Packagaging-Linie, SmartPacker und CutMaster runden das Programm ab. Auf der Ausstellungsfläche sind Einzelmaschinen und komplette, hoch digitalisierte, Produktionslinien ausgestellt und das gesamte Produktportfolio der Geschäftseinheit verfügbar. Dies beinhaltet technisch komplexe Tiefzieh- und Vertikalverpackungsmaschinen, schnell arbeitende Schneide- und Ladesysteme für Fleisch, Wurst, Schinken/Speck, Käse, Tiefkühlkost und Gemüse sowie hochflexible Schüsselkutter zur Herstellung von Wurst-, Käse-, Fisch- und Fleischersatzprodukten. Darüber hinaus bietet dieses Geschäftsfeld der GEA Lösungen für die Produktion und Verpackung von Lutschern und weiteren Süßwaren und Lebensmitteln an. Das XLAB bündelt die Kompetenzen aus der gesamten GEA-Geschäftseinheit an einem Standort.

GEA bietet Technologietransformation

„Unser neues Technologiezentrum unterstreicht unsere partnerschaftlichen Kundenbeziehungen auf nationaler und internationaler Ebene. Wir entwickeln mit ihnen individuelle Lösungen, die eine entscheidende Rolle in der Technologietransformation des jeweiligen Produktionsbereiches spielen werden“, ergänzt Jörg Kuhn, Vice President der Geschäftseinheit Slicing & Packaging. www.gea.com