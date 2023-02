Gastro Summit erstmals in Friedrichshafen

Das Gastronomie-Fachevent Gastro Summit ist erstmals in Friedrichshafen zu Gast: Von 26. bis 28. Februar 2023 finden die Veranstaltung und die Gastro Fachmesse Bodensee-Oberschwaben gemeinsam in den Hallen B1 und A2 der Messe Friedrichshafen statt. Beide Events bringen damit die gebündelte Kompetenz für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung in die Bodenseeregion. Aktuelle Themen sind die Suche nach Personal sowie Nachhaltigkeit in der Gastronomie.

Von 26. bis 28. Februar 2023 finden der Gastro Summt Friedrichshafen und die Gastro Fachmesse Bodensee-Oberschwaben gemeinsam in der Messe Friedrichshafen statt. - © Gastro Summit, AFAG

Rund 150 Aussteller werden zum Gastro Summit Friedrichshafen und der Gastro Fachmesse Bodensee-Oberschwaben erwartet. Die Gastro Fachmesse Bodensee ist eine Veranstaltung mit Tradition in der Region. Erstmals kooperiert sie mit dem Gastro Summit, die Besucher können mit einem Ticket beide Veranstaltungen besuchen und erhalten dort Informationen, Inspiration, Angebote und Lösungen für alle Bereiche des Gastgewerbes. Neben den Food & Beverage-Angeboten sind Lieferanten und Brauereien mit dabei sowie Anbieter von Einrichtung und Ausstattung für Restaurants, Imbisse und Großküchen. Anbieter von Softwarelösungen präsentieren Kassensysteme, Apps sowie verschiedene Web-Services, die die Arbeit in Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung erleichtern können. Darüber hinaus werden auch Service-Roboter im Einsatz gezeigt und können vor Ort auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden.

Neben den Angeboten der Aussteller gibt es informative Bühnenprogramme mit Kochshows und Talkrunden: Das Unternehmer-Forum „Zukunft Gastronomie“ diskutiert aktuelle Herausforderungen und auf der „Culinary Food Stage“ gibt es Live Cooking mit erfahrenen Köchen, die Spezialthemen und Trends in den Fokus rücken. Mit dabei sind unter anderen Meta Hildebrand und Benedikt Faust.

Unternehmer-Forum „Zukunft Gastronomie“

Im Unternehmer-Forum „Zukunft Gastronomie“ geht es um die aktuellen und bekannten Herausforderungen der Branche in den drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wichtige Themen sind Automatisierung und Digitalisierung, die Attraktivität als Arbeitgeber sowie die konsequente Ausrichtung auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Über 30 Speaker werden in den drei Tagen am Bodensee erwartet. Dazu Jan-Patrick Timmer, Ausrichter des Forums: „Die Probleme der Branche sind seit Dekaden bekannt, die Reaktionen eher gering. Das hat sich in den letzten Jahren gerächt. Wir müssen jetzt hart arbeiten, um Versäumtes nachzuholen und unsere Betriebe und damit die gesamte Branche fit für eine attraktive Zukunft zu machen. Auch müssen wir gemeinsam am Image arbeiten – es kann nicht sein, dass schwarze Schafe das Bild einer gesamten Branche prägen, während die unzähligen Unternehmer, die sich darum kümmern, dass ein komplettes Team glücklich und zufrieden ist, nicht einmal zu Wort kommen.“

Stephan Dovern ist Projektleiter der Gastro Summits sowie der Gastronomiefachmesse HOGA in Nürnberg, die im Januar bereits für einen erfolgreichen Jahresauftakt der Branche sorgte: „Die Gastronomie hat turbulente Jahre hinter sich und auch aktuell steht die Branche vor neuen Herausforderungen. Auf dem Gastro Summit liefern wir Lösungen für eine zukunftsfähige Gastronomie. Bereits im Januar hat die HOGA Nürnberg gezeigt, dass es sowohl Ausstellern als auch Besuchern, gerade in Krisenzeiten, wichtig ist, sich zu vernetzten, persönliche Kontakte zu pflegen und sich live zu treffen. Wir freuen uns, dass der Gastro Summit mit Friedrichshafen einen weiteren Standort hat und wir freuen uns besonders auf die Bodenseeregion, in der viele engagierte Gastgeber zu finden sind.“

Der Gastro Summit fand erstmals 2016 in Essen statt und liefert seitdem an verschiedenen Standorten Produkte, Lösungen und Trends für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung sowie für Food-Trucks, Imbiss- und Snackbetriebe. Veranstalter des GASTRO SUMMITs ist der private Messeveranstalter AFAG Messen und Ausstellungen, der bereits seit 1950 die große Bayerische Gastronomiefachmesse HOGA in Nürnberg veranstaltet und mit verschiedenen weiteren Gastro Summits deutschlandweit regionale Gastro-Fachevents organisiert.

www.gastro-summit.de