FOOD & LIFE 2023: Genuss im Doppelpack

Ab 2023 findet die FOOD & LIFE, der Treffpunkt für Genießer auf dem Messegelände München, zweimal im Jahr statt. Im Frühjahr und im Herbst können Genussfans jeweils fünf Tage lang neue kulinarische Spezialitäten und Ideen entdecken, die liebevoll in Handarbeit produziert werden.

Die FOOD & LIFE findet ab 2023 zweimal im Jahr statt, vom 08. bis 12. März 2023 sowie vom 29.11. bis 3.12.2023. - © GHM

Vom 8. bis 12. März 2023 veranstaltet die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH die FOOD & LIFE zum ersten Mal zusammen mit der Internationalen Handwerksmesse auf dem Messegelände München. Das Angebot ist vielfältig: Von Kaffee, Wein und Käse über lokal hergestellte Biere und Spirituosen bis hin zu den Erzeugnissen heimischer Lebensmittelhandwerker und Manufakturen. Zudem lassen die kreativen Neuheiten der Food-Gründerszene jedes Foodie-Herz höherschlagen.

22 Food Start-ups

Drei junge Münchner produzieren den weltweit einzigen Gin, der aus dem seltenen Silver-Needle-Tee besteht! Es gibt ein veganes Brot, das in nur drei Minuten zubereitet wird! Neue Eispralinen aus Bayern gehören zu den gesündesten Naschereien dieser Welt! Auf der Themenfläche „FOOD.Start.ups“ präsentieren einfallsreiche Newcomer diese und viele weitere raffinierte Innovationen. Sie konkurrieren um den Newcomer-Award, der per Publikums-Voting vergeben wird. Im Rahmen des Awards können die Besucher vor Ort für ihren Favoriten abstimmen. Der Gründer mit den meisten Stimmen erhält den Award, der am Freitag, 10. März, auf der Bühne feierlich verliehen wird. Mitmachen lohnt sich auch für die Besucher, denn unter allen, die ihre Stimme abgeben, werden zehn Probierpakete mit Kostproben der teilnehmenden Start-ups verlost.

Schwerpunktthema Backen

Für süße Leckerbissen sorgen Aussteller, die auf der FOOD & LIFE ihre Premiere feiern. Konditorin Christiane Bergmeier, zum Beispiel, zaubert mit „Caketastisch“ frische Torten, Cupcakes, Törtchen und Desserts in Handarbeit und mit Zutaten aus der Region. Ihre Kunst rund ums Cupcake backen und dekorieren stellt die Münchnerin auf der Messe vor.

Natürlich und vegan naschen: Das ermöglicht das Start-up “NaschNatur” aus Regensburg, das seine Erfindung zur FOOD & LIFE mitbringt. Die Mini-Eis-Törtchen mit gebackenem Mandel-Hafer Boden und Eiscreme-Füllung enthalten keinerlei tierische Zutaten. Stattdessen setzen die Erfinder auf Nüsse, Obst und Superfoods.

Comeback der Kochbühne

Auch für Hobby-Bäcker bietet die FOOD & LIFE das passende Programm: Auf der Kochbühne geben Experten Tipps, die so nicht in den Kochbüchern stehen. Zudem können sich Feinschmecker auf das Comeback der Starköche auf der Kochbühne freuen. Bobby Bräuer und Franz Keller mit „Küche ohne Grenzen“, Vitus Winkler mit „Golden Circle“, Hans-Jörg Bachmaier und Michael Huber werden ihre Kochlöffel für das Messepublikum schwingen lassen. Wer es hochprozentiger mag, kann sich in die Kunst der Drink-Zubereitung von Experten einführen lassen und dabei lernen, wie raffinierte Cocktails mit ein paar Tricks selbst zubereitet werden.

Öffnungszeiten und Tickets

Die Messen FOOD & LIFE, Internationale Handwerksmesse, Handwerk & Design und Garten München sind täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und über den Eingang West zu erreichen. Online-Tickets kosten 15 Euro (vor Ort 18 Euro) bzw. 9 Euro mit Ermäßigung für z.B. Schüler, Studenten und Rentner. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15:00 Uhr für 7 Euro. www.food-life.de