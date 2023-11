Fleischlust bremst Ernährungswandel

Für die einen ist ein Alltag ohne Fleisch und Wurst unvorstellbar, für die anderen ist eine fleischlose Ernährung eine Gewissensfrage oder der Schlüssel gegen den Klimawandel. Gemeinsam mit dem SINUS-Institut wollte die Data & Analytics Group YouGov von den Menschen in Deutschland in einer repräsentativen Online-Befragung wissen, wie groß das Potenzial von vegetarischer Ernährung in Deutschland ist. Gesucht waren auch Antworten, warum man Fleisch und Fisch nicht vom Speiseplan streicht und auf welche fleischlosen Ernährungsexperimente sich die Deutschen für einen Ernährungswandel einlassen würden.

Der Bereitschaft zu einer fleischlosen Ernährung und damit zu einem Ernährungswandel steht vor allem die Lust auf Fleisch entgegen. - © Röhr

Die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) achtet bei der Ernährung darauf, wenig bis kein Fleisch oder Fisch zu essen: Nach eigenen Angaben ernähren sich 38 Prozent der Befragten flexitarisch (d.h. seltener oder unregelmäßiger Konsum von Fleisch oder Fisch), 10 Prozent vegetarisch beziehungsweise pescetarisch und 3 Prozent vegan (d.h. keine tierischen Produkte). Die größte Gruppe bilden mit 46 Prozent jedoch diejenigen, die häufig Fleisch und Fisch essen.

Künftig mehr vegetarisch und vegan?

In Zukunft dürfte die Bedeutung von Vegetarismus und Veganismus steigen. Unter jenen, die sich derzeit nicht vegetarisch oder vegan, also omnivor ernähren, kann sich ein Viertel (24 Prozent) eine vegetarische Lebensweise und damit einen Ernährungswandel vorstellen. Vegane Ernährung kommt für 14 Prozent dieser Gruppe in Frage. Besonders große Offenheit für fleischlose Ernährung äußern jüngere Menschen: 42 Prozent der unter 40-jährigen Omnivoren können sich vorstellen, komplett auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Vegan zu leben, schließen 27 Prozent der unter 40-Jährigen Allesesser für sich nicht aus.

Die Neugierde auf fleischlose Gerichte ist deutlich höher als die tatsächliche Bereitschaft zu einem grundlegenden Ernährungswandel. So ist jeweils die Hälfte der Nicht-Vegetarier grundsätzlich neugierig darauf, vegetarische Gerichte auszuprobieren (50 Prozent), oder spricht sich für einen vegetarischen Tag pro Woche in Kantinen oder Restaurants aus (48 Prozent).

Größte Barrieren für den Ernährungswandel

Menschen, die Fleisch und Fisch essen, nennen vielfältige Gründe, weshalb sie nicht darauf verzichten möchten. Gegen einen Ernährungswandel werden am häufigsten der unverzichtbare Geschmack von Fleisch und Fisch (48 Prozent) angeführt. Ernährungsgewohnheiten durch Tradition oder Kultur (32 Prozent) und die Sorge vor einer ungesunden Mangelernährung (25 Prozent) sind weitere Gründe. Andere Argumente gegen einen Ernährungswandel sind jeweils nur für eine Minderheit ausschlaggebend, zum Beispiel fehlendes Wissen zu Vegetarismus, soziale Faktoren wie das Verhalten des Umfeldes in Bezug auf den eigenen Verzicht, oder mögliche Herausforderungen im Alltag durch die Umstellung der Ernährungsweise.

„Der Anteil der Flexitarier sowie der Vegetarier und Veganer wird, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Ernährungsgewohnheiten in den jüngeren Zielgruppen, in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Damit wird auch die Nachfrage nach entsprechenden Produkten im Convenience- und TK-Bereich sowie auf Speisekarten weiter steigen. Für Nahrungsmittelproduzenten sowie Supermärkte und Discounter aber auch für die Gastronomie bietet sich hier die Chance, durch eine entsprechende Produktpalette den mit der Nachfrage steigenden Wunsch der Verbraucher nach mehr Vielfalt und Abwechslung zu bedienen und Kunden zu gewinnen“, sagt Philipp Schneider, Head of Marketing DACH bei YouGov.

Aspekte des Umweltschutzes

Umweltschutzaspekte von fleischreduzierter Ernährung sind für Menschen, die Fleisch essen, etwas relevanter als der persönliche Benefit. So stimmen 56 Prozent zu, dass es gut für den Klimaschutz wäre, wenn alle Menschen weniger Fleisch, Wurst und Fisch essen würden. Allerdings sind nur 42 Prozent der Meinung, dass ihnen persönlich weniger von diesen Lebensmitteln guttun würde.

Dass Ernährung ein Ausdruck von Lebensstil und Werten ist, zeigt das Mapping der Ergebnisse im Gesellschaftsmodell der Sinus-Milieus. Auf dieser „Landkarte der Gesellschaft“ werden Menschen anhand ihrer Lebenswelt und sozialen Lage in zehn „Gruppen Gleichgesinnter“ unterteilt. Manfred Tautscher, Geschäftsführer des SINUS-Instituts, erläutert: „Je moderner ein Mensch im soziokulturellen Sinne tickt, desto größer die Offenheit für fleischlose Ernährung. Während das Milieu der Expeditiven als urbane kreative Bohème immer auf der Suche nach Experimenten ist und fleischlose Ernährung als trendigen Lifestyle begreift, besteht im Milieu der Nostalgisch-Bürgerlichen die geringste Bereitschaft für Vegetarismus und Veganismus. Für diese harmonieorientierte Mitte der Gesellschaft ist Fleisch ein selbstverständlicher Bestandteil der Ernährung und quasi ein deutsches Kulturgut. Hier fühlt man sich zunehmend unter sozialen Druck gesetzt, vegetarisch leben zu müssen. Es besteht die Angst, dass einem jetzt auch noch das Schnitzel weggenommen wird, was durchaus Raum für Populismus-Erfolge schafft.“

Sorge um Tierwohl

Die Sorge um Tierwohl treibt auch Fleischesser um, wenngleich daraus kein Ernährungswandel folgt. So ist sich eine deutliche Mehrheit aller Deutschen einig (82 Prozent), dass Tiere immer artgerecht gehalten werden sollten, auch wenn tierische Produkte dadurch teurer werden. Eine knappe Mehrheit (51 Prozent) ist zuversichtlich, dass man als Verbraucher letztendlich beeinflussen kann, wie Tiere gehalten werden. Die Deutschen bewerten die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sehr negativ: 60 Prozent finden diese abstoßend. Erwartungsgemäß stimmen Vegetarier diesen Aussagen stärker zu als Nicht-Vegetarier.

Ernährungswandel oder Neugierde?

Fleischlose Ernährung ist ein wichtiger Innovationstreiber im Food-Bereich, wie die zunehmende Vielfalt von Fleischersatzprodukten im Supermarkt oder in der Gastronomie zeigt. Doch welche Erfahrungen haben die Deutschen damit gemacht? Etwas über die Hälfte der Befragten (55 Prozent) hat schon einmal vegetarische Wurst, Schnitzel oder Hackfleisch gegessen. 11 Prozent haben dies noch nicht getan, zeigen sich aber offen für einen Versuch. Knapp drei von zehn (28 Prozent) möchten auch künftig keine Fleischersatzprodukte probieren.

Derzeit wird an Möglichkeiten geforscht, Fleisch im Labor künstlich zu züchten. Dies würde Fleischkonsum ermöglichen, ohne Tiere dafür zu töten. Gut ein Drittel der Befragten (36 Prozent) würde derartiges „Labor-Fleisch“ essen, gut die Hälfte (53 Prozent) schließt dies jedoch aus. Auch Insekten werden als zukunftsträchtige Fleisch-Alternative gepriesen. 41 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass Käfer und Co. künftig eine größere Rolle in unserer Ernährung spielen werden.

Vergleich zu Österreich

Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Beuschel – in der österreichischen Küche spielt Fleisch eine sehr große Rolle. Womöglich ist deswegen das Bewusstsein für fleischreduzierte Ernährung und Tierwohl bei unseren Nachbarn etwas größer, aber die Bereitschaft zu einem Ernährungswandel oder Fleischverzicht wiederum geringer ausgeprägt. Das hat SINUS-Partner INTEGRAL für Österreich herausgefunden. So geben zwar 45 Prozent der Österreicher an, nur selten oder unregelmäßig Fleisch, Wurst und Fisch zu essen (vs. 38 Prozent der Deutschen), aber nur 6 Prozent leben vegetarisch oder pescetarisch (vs. 10 Prozent in Deutschland). Für diese Lesart spricht auch, dass die Neugierde der österreichischen Allesesser auf vegetarische Gerichte etwas größer ist als in Deutschland (55 Prozent in AT vs. 50 Prozent in DE). Auch befürworten 89 Prozent aller Befragten, dass Tiere immer artgerecht gehalten werden sollten, auch wenn Produkte dadurch mehr kosten (vs. 82 Prozent in DE). www.yougov.de