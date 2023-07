Feiner Mix für die Frischetheke

Der mediterrane Dip zum Brot, gefüllte Weinblätter als Start für ein griechisch gewürztes Fleischgericht oder Oliven als Beilage für die Wurstplatte: Ein abwechslungsreicher Mix aus Antipasti, Salaten und Zusatzartikeln steigert nicht nur den Appetit, sondern setzt auch Kaufanreize.

Getrocknete Tomaten, Artischocken, Peperoncini und Oliven (pur oder gefüllt), eingelegte Zwiebeln, gegrillte Paprika, Pilze, Zucchini und Auberginen, eingelegte Sardellen – Antipasti, als klassische Vorspeise, Beilage, Fingerfood oder kleines Hauptgericht, wecken bei Konsumenten den Wunsch nach mehr. Auch Feinkostsalate und trendige Salat-­Bowls, selbst kreiert oder fertig eingekauft, sind bei den Kunden beliebt. Wichtig ist Abwechslung und Qualität der Produkte. Denn: Der Begriff Feinkost lässt Bestes vermuten. Wer sich also von der Masse abheben will, sollte auf Außergewöhnliches und vor allem auf Qualität achten. Pluspunkt für Kunden: Mit Feinkostprodukten lässt sich ohne großen Aufwand ein hochwertiges Essen zaubern.

Die feine Kost bewirbt man am besten mit einer aufmerksamkeitswirksamen Präsentation und kleinen Kostproben. Ein Tipp: Beziehen Sie Ihre Feinkostprodukte in das Verkaufsgespräch mit ein, Ihre Kunden freuen sich über neue Anregungen und Kombinationsmöglichkeiten mit Fleisch- und Wurstwaren oder Käse.

Neben einem Rezept für Kritharaki-Salat präsentiert Die Fleischerei weitere kulinarische Leckerbissen verschiedener Hersteller.

Kritharaki nach Verpackungsanweisung zubereiten. Kichererbsen abtropfen lassen. Paprika und Tomaten in kleine Würfel schneiden. Oliven in kleine Ringe schneiden. Basilikumblätter in Streifen schneiden. Vinaigrette mischen und mit 1 TL Paprikapulver, 1/2 TL Cayennepfeffer, Chili sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Abgetropfte Kritharaki mit Paprika, Kichererbsen, Basilikum und der Vinaigrette vermengen. Kühl stellen und vor dem Servieren nochmal abschmecken. Weitere Rezeptideen gibt es auf der Internetseite von Rila.

Knackig und scharf

Als pikanter Kick zum Aperitif oder als Antipasto: Die Peperoncini ciliegino sind erfrischend würzig und knackig. La Selva - © La Selva

La Selva, Gräfelfing, hat eine knackige und scharfe Kirsche als Appetitanreger im Sortiment. Die kleine, runde „Peperoncini ciliegino piccanti“ ist eine wideraufgelegte Spezialität des Bio-Feinkostherstellers.

Die kleinen, runden „Kirschen“ darunter, die Peperoncini ciliegino, sind ein Klassiker unter den Feldfrüchten, die seit der Firmen-Gründung von La Selva auf dem toskanischen Bio-Landgut in der Region Maremma heranreifen. In der Manufaktur werden sie dann in Weinessig eingelegt. So schmecken sie besonders frisch und intensiv und locken leuchtend rot zum Biss in ihre knackige Schale.

Im Herbst ist Erntezeit für Paprika und Chili. Die frische Ernte 2022 ist jetzt wieder im 270-Gramm-Glas erhältlich.