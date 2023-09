EuroSkills: Franz Prostmeier ist Vize-Europameister der Fleischer

Großartiger Erfolg für die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks: Franz Prostmeier hat bei den Europameisterschaften der Berufe die Silbermedaille geholt. Vor zwei Jahren in Graz war der Fleischerberuf noch Demonstrationswettbewerb. Bei den EuroSkills 2023 in Danzig war er erstmals als vollwertiger Wettbewerbsteil anerkannt. Insgesamt wurden die Besten in insgesamt 43 Berufen ermittelt.

Franz Prostmeier hat bei den EuroSkills, den Europameisterschaften der Berufe, in Danzig eine Silbermedaille gewonnen. - © DHZ

Fast 600 Fachkräfte aus 32 Nationen traten zur Europameisterschaft der Berufe an. Franz Prostmeier war dabei Teil einer starken Mannschaft aus Deutschland. Diese bestand aus 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in 27 Wettkampfdisziplinen antraten. Mit 23 Auszeichnungen belegte Deutschland im Medaillenspielgel letztlich Platz 4. Übrigens: Für das deutsche Handwerk ist es mit 14 Auszeichnungen in 17 Wettbewerben das beste Ergebnis bei einem EuroSkills-Wettbewerb.

Fleischer erstmals bei den Euroskills

Zu diesem Top-Ergebnis haben bei der nun schon achten Auflage dieses Wettbewerbs erstmals auch die Fleischer beigetragen. Mit der Silbermedaille (hinter der Europameisterin aus der Schweiz und vor dem Kollegen aus Frankreich) hat sich die lange Vorbereitungszeit großartig ausgezahlt. Gemeinsam mit Mitgliedern der Nationalmannschaft und unter Anleitung des Bundesleistungszentrums für WorldSkills Germany im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Weiterstadt wurde eine systematische Vorbereitung auf den Wettbewerb sichergestellt. Franz Prostmeier hat daraus ein großartiges Ergebnis gemacht.

Die nächsten Europameisterschaften der Berufe finden 2025 in Herning (Dänemark) und 2027 in Düsseldorf statt. DFV, www.fleischerhandwerk.de