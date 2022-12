Drei Stipendien für angehende Gewürzsommeliers

Zukünftige Teilnehmer der Qualifizierung zum Gewürz-Sommelier haben Grund zur Freude: Auch in diesem Jahr vergibt die Adalbert-Raps-Stiftung drei Stipendien für den Kurs B der Qualifikationsrunde 2023 in Höhe von je 3.000 Euro. Ausgerichtet wird die Seminarreihe ab Frühjahr 2023 von der Genussakademie Bayern.

Zentrales Anliegen der Adalbert-Raps-Stiftung ist es, das Wissen um Gewürze zu erhalten sowie dessen Weiterentwicklung zu unterstützen. - © Adalbert-Raps-Stiftung

Zu den Schwerpunkten der fünfmonatigen Weiterbildung zählen neben der Vermittlung von Basiswissen über Kräuter und Gewürze auch die Bereiche Sensorik, Kommunikation, Food Paring, Gesundheitswirkung und Qualitätssicherung. Für die Stipendien können sich Berufstätige mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Tätigkeit in der Lebensmittelbranche (Industrie, Handwerk, Handel, Gastronomie) bei der Adalbert-Raps-Stiftung bewerben. Bewerbungsschluss ist der 22. Januar 2023.

Stiftung erweitert Gewürz-Kompetenzen

Ganz im Sinne des Kulmbacher Unternehmers und Stifters Adalbert Raps, der sich seinerzeit dem Themengebiet der Gewürze mit Leidenschaft widmete, ist es heute das zentrale Anliegen der Adalbert-Raps-Stiftung, das Wissen um Gewürze zu erhalten, dessen Weiterentwicklung zu unterstützen und für die Menschen nutzbar zu machen. Deshalb vergibt die Stiftung auch in diesem Jahr wieder drei Teilnahmestipendien zur Qualifikation zum Gewürzsommelier in Höhe von je 3.000 Euro. „Die durchweg positive Rückmeldung der bisherigen Stipendiaten macht uns die Entscheidung leicht, auch in 2023 unterstützend zu agieren. Mit dem Stipendium sind sowohl die Seminargebühren als auch die Kosten für die Unterkunft während der einzelnen Ausbildungsblöcke gedeckt“, so Geschäftsleitung Yola Klingel. Ob Köche, Restaurantfachleute, Metzger, Bäcker, Lebensmittel- oder Gewürzhändler, Direktvermarkter oder Fachkräfte aus der Ernährungswirtschaft: Die Ausbildung zum Gewürzsommelier der Genussakademie Bayern richtet sich an alle Interessierten mit einer abgeschlossenen Ausbildung in Lebensmittelhandwerk, -handel und -industrie sowie der Gastronomie. Kurzum sollen sich all diejenigen angesprochen fühlen, die in ihrem beruflichen Alltag mit Gewürzen zu tun haben. Stipendien-Interessierte werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen, bestehend aus aktuellem Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben, bis zum 22. Januar 2023 per Mail an info@raps-stiftung.de, Ansprechpartner Sebastian Sommerer, zu senden.

Facettenreichtum der Gewürze

Während der 15-tägigen Qualifizierung ab Februar 2022, welche in fünf Blöcke unterteilt ist und sich über einen Zeitraum von fünf Monaten erstreckt, lernen die Teilnehmer verschiedene Gewürzsorten und -mischungen zu unterscheiden, praktisch einzusetzen und zu kombinieren. Die Ausbildung zum Gewürzsommelier umfasst die Themenfelder Sensorik, Gewürzkunde, Qualitätssicherung, Food Pairing und Food Completing, Garten- und Wildkräuterkunde, Heil- und Gesundheitswirkung, die Kommunikation mit dem Gast sowie ein Themenabendessen. Mit dem Bestehen der sowohl mündlichen als auch schriftlichen Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Gewürzsommelier“. www.raps-stiftung.de