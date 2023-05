Dr. Margareta Büning-Fesel wird neue Präsidentin der BLE

Der Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) begrüßte den Vorschlag von Bundesminister Cem Özdemir, Dr. Margareta Büning-Fesel zur neuen Präsidentin der BLE zu ernennen. Zum 01. Juni 2023 wird sie die Behördenleitung von Dr. Hanns-Christoph Eiden übernehmen, der 13 Jahre die Geschicke der Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) lenkte.

Dr. Margareta Büning-Fesel folgt als neue Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Dr. Hanns-Christoph Eiden. - © BLE

„Ich nehme es als große Wertschätzung unserer Arbeit wahr, dass sich Bundesminister Cem Özdemir für eine Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen entschieden hat“, sagt Büning-Fesel.

Von 1991 bis 2001 war die Diplom-Ökotrophologin (61) Leiterin des Dezernats „Grundlagen der Ernährung“ im aid infodienst e.V. und anschließend bis Januar 2017 Geschäftsführender Vorstand des aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. Im Februar 2017 wurde der aid infodienst in die BLE eingegliedert mit Büning-Fesel als Abteilungsleiterin des neu gegründeten Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), das sie bis Ende Mai 2023 leiten wird.

Durch ihre langjährige Erfahrung in der Führung von Organisationen im Zuständigkeitsbereich des BMEL freue sich Büning-Fesel auf die weitere gute Zusammenarbeit und auf ein kluges strategisches Miteinander, um die zahlreichen Aufgaben und Anforderungen, die an die BLE gestellt werden, zu erfüllen.

An den scheidenden Präsidenten Hanns-Christoph Eiden gewandt, bedankt sich Büning-Fesel für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren. „Vor allem die Zeit, die Sie sich für unsere Gespräche genommen haben, schätze ich sehr – das Wohlwollen und die Ziele der BLE immer im Blick“, und ergänzt: „Eine solch hervorragende Übergabe von der bisherigen zur neuen Leitung hatte vermutlich selten ein Vorgänger in diesem Amt.“

Mitgestalter von Prozessen

„Ich habe ein gutes Gefühl, was die weitere Entwicklung der BLE anbelangt“, sagt Eiden. „Die Bundesanstalt hat in den vergangenen 13 Jahren viele neue Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Rückblickend wird deutlich, wie grundlegend die Veränderungen der letzten Jahre sind. Wir sind und bleiben leistungsstarke Umsetzer. Aber das ist weitaus mehr als ein Maschinenraum. Mit unserer breiten fachlichen und administrativen Erfahrung sind wir auch unverzichtbarer Mitgestalter von vielen Prozessen. Das ist gut so. Wir haben wieder und wieder gezeigt, dass auf uns Verlass ist, wie agil wir handeln und welche Motivation und Kompetenz unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnen. Frau Büning-Fesel hat dazu an verantwortlicher Stelle beigetragen. Sie kann den Stab gut übernehmen und den eingeschlagenen Weg weitergehen, unterstützt von einem starken Team.“

Notwendige Transformation von Landwirtschaft und Ernährung

Für die Zukunft sieht Büning-Fesel den Fokus der BLE darin, einen wirkungsvollen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu leisten. „Hier geht es vor allem um die notwendige Transformation von Landwirtschaft und Ernährung. Auch die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transformation ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die ich sehr intensiv begleiten werde. All diese Transformationen sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich, denn sie sind ausgesprochen komplex und stellen die Zukunftsfähigkeit von Organisationen auf die Probe – und somit auch eine Behörde wie die BLE vor große Herausforderungen.“

An die rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BLE gerichtet betont sie: „Ich weiß, dass es hier viele großartige, hochmotivierte und fachlich kompetente Kolleginnen und Kollegen gibt, die gemeinsam mit mir die notwendige Weiterentwicklung der Behörde aktiv gestalten und die Erfüllung unserer Aufgaben hervorragend umsetzen werden.“ www.ble.de