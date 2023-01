Dr. Alexander Stephan verstärkt Geschäftsführung bei TPB

Seit Anfang 2023 ist Dr. Alexander Stephan Teil des Teams von The Plantly Butchers (TPB) und übernimmt ab sofort gemeinsam mit Sven Wieken die Geschäftsführung der pflanzenbasierten Unternehmenssäule der InFamily Foods-Gruppe. Mit seinem Hintergrund als gelernter Fleischermeister und promovierter Lebensmittelchemiker hat er seit 2009 Erfahrung in unterschiedlichen Positionen der Zuliefererbranche gesammelt und ist zudem Mitglied verschiedener Forschungskreise für alternative Proteine sowie Chairman der Vereinigung IVLV e.V. Protein Group.

Dr. Alexander Stephan ist seit Anfang 2023 neues Mitglied der TPB-Geschäftsführung. - © TPB

Damit verbindet er wertvolles Know-how aus beiden Welten: der Herstellung von Lebensmitteln aus tierischen sowie alternativen Proteinen. „Nach unserem überragenden Marktstart mit Billie Green wollen wir in diesem Jahr ebenso erfolgreich weitermachen und haben mit The Plantly Butchers große Ambitionen. Daher freue ich mich, dass wir mit Dr. Alexander Stephan einen erfahrenen Kollegen für die TPB-Geschäftsführung gewinnen konnten, der durch seinen persönlichen Hintergrund sowohl unsere Historie als familiengeführten Wursthersteller als auch unsere Vision der Unternehmensgruppe `Best Proteins For You` teilt“, ordnet InFamily Foods-Gesellschafter Hans-Ewald Reinert die Erweiterung des Führungsteams ein.

„The Plantly Butchers hat mit den ersten fünf Produkten von Billie Green und dem auf Fermentation basierenden Herstellungsverfahren bereits große Innovationskraft bewiesen. Daran gilt es anzuknüpfen und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Sven Wieken die weiteren Weichen für den Erfolgskurs der Marke und des Unternehmens zu stellen“, so Dr. Alexander Stephan. www.the-plantly-butchers.de