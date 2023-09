Die Tiefkühlbranche trifft sich auf der Anuga Frozen Food

Die Anuga Frozen Food ist für mehr als 600 Unternehmen aus 56 Ländern die führende Exportplattform für die globale Tiefkühlbranche. Damit meldet sich die Fachmesse zum 100. Jubiläum der Schockfrostung mit einer starken Beteiligung zurück. Zusätzlich gibt es ein abwechslungsreiches Eventprogramm, das erneut von dem langjährigen Anuga-Partner, dem Deutschen Tiefkühlinstitut (dti), unterstützt wird. Das dti ist die Interessenvertretung der Tiefkühlwirtschaft in Deutschland, die für einen Umsatz von rund 18,5 Milliarden Euro steht.

Tiefkühlbranche im Aufwind: Die Beliebtheit von schnell zuzubereitenden Tiefkühlgerichten und auch von frischen TK-Komponenten zum Selberkochen wie Gemüse haben die Nachfrage nach Tiefkühlprodukten weiter erhöht. - © Koelnmesse GmbH, Harald Fleissner

„Wir freuen uns, dass die internationale Tiefkühlbranche die Anuga als zentrale Plattform für ihr Business nutzt. Mit unserem starken Partner dti bieten wir in diesem Jahr ein vielseitiges Programm mit neuen Impulsen aus der und für die Branche,“ betont Jan Philipp Hartmann, Director Anuga.

„Das dti und die Tiefkühlbranche schauen mit großer Vorfreude auf die Anuga“, sagt dti-Geschäftsführerin Sabine Eichner. „Tiefkühlkost verzeichnet nicht nur in Deutschland Rekordabsätze, sondern ist auch international auf Wachstumskurs. TK ist eine Zukunftskategorie! TK ist Lösungsmotor und Gamechanger für die Herausforderungen im Bereich nachhaltigerer Ernährungssysteme. Das Motto der Anuga ‚Sustainable Growth‘ passt perfekt zu unserer Branche. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Mitgliedern und Gästen an unserem Stand und bei den zahlreichen Event-Highlights, die wir für die Branche in Köln anbieten.“

Das Angebotsspektrum auf der Frozen Food reicht von Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse, Fertiggerichten, Brot & Backwaren, Eiscreme, Pizza, Kartoffelprodukten bis hin zu Großgebinden für Kunden aus der Gemeinschaftsverpflegung und der Gastronomie.

Internationaler TK-Markt im Überblick

Laut Report von Future Market Insights hat der weltweite Markt für Tiefkühlkost im Jahr 2022 einen Wert von 314 Milliarden US-Dollar erzielt. Er wird bis 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % auf 602 Milliarden US-Dollar wachsen. Die Vorliebe der Verbraucher für schnell und einfach zuzubereitende Lebensmittel treibt das Wachstum an. Das durchschnittliche jährliche Wachstum der Kategorie Tiefkühlkost lag von 2017 bis 2022 bei 9,0 %.

Schnell zuzubereitende Tiefkühlgerichte sind beliebt. Gleiches gilt für frische TK-Komponenten zum Selberkochen wie Gemüse. Diese Beliebtheit sowie die hohe Qualität und Frische von TK haben die Nachfrage nach Tiefkühlprodukten weiter erhöht. Die Konzentration auf hochwertige TK-Produkte und die Abbildung von aktuellen Trends im Tiefkühlsortiment fördern ebenfalls das Marktwachstum, indem die sich schnell ändernden Verbraucherbedürfnisse befriedigt werden.

Die Tiefkühlbranche wächst

Auch in Deutschland gab es Zuwächse: Laut dti-Absatzstatistik lag der TK-Absatz im LEH 2022 mit 1,974 Millionen Tonnen über sechs Prozent über dem Ergebnis von 2019 (1,861 Millionen Tonnen). Der Außer-Haus-Markt erlebte 2022 mit dem Ende der Corona-Restriktionen einen deutlichen Wachstumsschub: Der TK-Absatz stieg um 14,9 Prozent auf 1,935 Millionen Tonnen (2021: 1,684 Millionen Tonnen, 2019: 1,973 Millionen Tonnen). Damit wurde die bisherige Rekordmarke von 2019 bereits fast wieder erreicht.

Frozen Food Events und Trends auf der Anuga

Die Frische der Produkte, eine gesunde Ernährung und natürliche Zutaten sind die Aspekte, die den Menschen persönlich am wichtigsten sind bei ihrer Ernährung (74 - 89 Prozent). Diese Trends zeigen sich auch bei der aktuell fünften TK-Trendbarometer-Befragung des dti als stabil. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation in Deutschland bleibt weiterhin ein günstiger Preis für die Verbraucher sehr relevant (67 Prozent).

Das dti ist wie gewohnt als offizieller Partner der Anuga Frozen Food wieder mit einem Messestand in Halle 4.2, B11/C10 dabei. Hier trifft sich die deutsche Tiefkühlbranche mit Gästen aus aller Welt zum Branchenaustausch.

Innovation Award für die Tiefkühlbranche

Das dti zeichnet in Köln außerdem Innovationen für und aus der Tiefkühlwirtschaft mit dem „FROZEN! dti Innovation Award” aus. Erstmalig wird der Preis auf der Anuga anlässlich des weltweiten Jubiläums „100 Jahre Tiefkühlung” verliehen. Der Innovationspreis würdigt Ideen, z.B. von Start-up’s, die im Geiste des Tiefkühl-„Erfinders” Clarence Birdseye mutig die Herausforderungen im Klimaschutz, bei Energieeffizienz, Digitalisierung, Automatisierung, Logistikoptimierung und nachhaltigeren Lieferketten angehen oder ein neues, innovatives Tiefkühlprodukt entwickelt haben, das den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft entspricht.

Kooperationspartner sind die AFC Consulting Group AG (AFC) und die Anuga. Die Preisverleihung findet am 8. Oktober um 13:30 Uhr im Rahmen der 1. International Frozen Food Conference auf der Anuga statt.

International Frozen Food Conference

Das International Frozen Food Network (IFFN) bietet am 8. Oktober von 11:00 bis 14:30 Uhr im Congress Saal, Congress-Centrum Ost, eine Fachkonferenz unter dem Titel „Frozen food as a game changer for a healthy and sustainable future“ an. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Tiefkühlung“ setzt die globale Tiefkühlindustrie damit ein Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum. Internationale Experten aus Industrie, Lebensmittelhandel und Food Service diskutieren über aktuelle Marktentwicklungen und das Potenzial von TK für nachhaltigere Ernährungssysteme.

Mitglieder des IFFN sind: ADEPALE (Frankreich), Alcass (Italien), American Frozen Food Institute (USA), British Frozen Food Federation (Großbritannien), Deutsches Tiefkühlinstitut (Deutschland), Fachverband der Lebensmittelindustrie (Austria), Vries Vers Platform (Niederlande). Die Teilnahme ist für Messebesucher kostenfrei. www.anuga.de