Die „Future Proteins Conference“ war ein voller Erfolg

Alternativen Proteinen ist der Sprung aus der Nische gelungen. Doch der Einstieg in den Wachstumsmarkt ist eine Herausforderung. Was sind die Produkt- und Markttrends? Wie produziere ich ein leckeres und gesundes Produkt? Und wie kann ich meine Produktion effizient, nachhaltig und sicher gestalten? Diese und viele weitere Fragen behandelte die Konferenz „Future Proteins“, die Multivac und Handtmann vom 1. bis 3. Februar 2023 in Wolfertschwenden abhielten.

Über 240 Besucher informieren sich auf der Konferenz „Future Proteins“ über nachhaltige Verarbeitung und Verpackung Alternativer Proteine. - © Multivac

Über 240 Besucher aus aller Welt versammelten sich am Mittwoch am Firmensitz von Multivac, um an der Konferenz „Future Proteins“ teilzunehmen. Sie alle vereinte das Interesse an Lebensmitteln aus alternativen Proteinquellen – etwa an Camembert-Alternativen aus Cashewmilch, Shrimps aus Soja oder Schnitzel aus Kichererbsen. Lebensmittel, die oftmals besonders sensibel sind, die es entsprechend schonend zu verarbeiten und verpacken gilt. „Die Veranstaltung war eine einzigartige Gelegenheit, sich nicht nur über die neuesten Trends im Bereich der Alternativen Proteine zu informieren, sondern auch über die neusten nachhaltigen und effizienten Lösungen zum Verarbeiten und Verpacken dieser Produkte“, sagt Dr. Tobias Richter, Geschäftsführender Direktor und CSO der Multivac Gruppe. „Es hat mich beeindruckt zu sehen, mit welchem Ideenreichtum diese zukunftsträchtige Branche agiert, welche Lebensmittelprodukte aus alternativen Proteinquellen entstehen und wie groß der Ruf nach nachhaltiger Verarbeitung und Verpackung ist. Kurzum: Die Future Proteins Conference hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Lösungen für drängende Zukunftsfragen

An drei Konferenztagen boten Multivac und Handtmann den Besuchern ein volles Programm, unterstützt durch den Branchenverband der Alternativen Proteinquellen (BALPro). Dazu zählten Vorträge externer Speaker aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft mit anschließenden Podiumsdiskussionen – unter anderem zu Produkttrends, Chancen der Marktpositionierung und Möglichkeiten, den CO 2 -Fußabdruck von Verpackungen über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren. Zwischen den Reden tauschten sich die Konferenzteilnehmer bei Fingerfood und Erfrischungen aus und besuchten den Market Place. Dort präsentierten die Veranstalter sowie verschiedene Player entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Ingredients- bis zu Folienherstellern, aktuelle Lösungen für die Herstellung, Verarbeitung und Verpackung Alternativer Proteine. Zum Abschluss der ereignisreichen Tage rundeten Abendveranstaltungen zum Netzwerken und gemeinsamen Essen das Programm ab. „Das Feedback der Konferenzteilnehmer war hervorragend“, freut sich Harald Suchanka, CEO von Handtmann. „Die Besucher haben die Gelegenheit zu schätzen gewusst, ihren Horizont zu erweitern, sich mit Experten und Gleichgesinnten zu vernetzen und gemeinsam Lösungen für drängende Zukunftsfragen eines relativ neuen Wachstumsmarktes zu erarbeiten.“ Beliebt sei dabei auch das Format „Meet the Experts“ gewesen. Dabei standen mehr als 60 Experten den Teilnehmern der Konferenz für halbstündige Einzelgespräche zur Verfügung.

Reale Maschinenlösungen

Einzigartig machte die Konferenz vor allem der starke praktische Bezug. Deep Dive Sessions im Innovation Center von Multivac boten den über 240 Besuchern die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen bei der Arbeit zu beobachten. Präsentiert wurden semi-automatische Einzelmaschinen bis hin zu vollautomatischen Linienlösungen von Multivac und Handtmann im industriellen Maßstab zum Verarbeiten und Verpacken von Aufschnitt, Hack- und Formprodukten, Aufstrich und Convenience-Produkten. „Im Bereich der Alternativen Proteine haben wir mittlerweile über 100 Projekte realisiert“, sagt Klaus Deniffel, Projektmanager Alternative Proteine bei Multivac. Dabei stünden erfahrene Projektmanager Kunden zur Seite – von der ersten Idee und Konzeptentwicklung bis hin zur Effizienzsteigerung durch digitale, smarte Services. „Jede einzelne Lösung ist individuell konfiguriert, um Hersteller bei den aktuellen Herausforderungen der Protein-Transformation zu unterstützen.“

