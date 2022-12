Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023 für den FiltaFOG Cyclone

Zum dritten Mal wurde in Düsseldorf der „Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2023“ in der Kategorie „Design“ verliehen. Über 1.000 Teilnehmer hatten in diesem Jahr in insgesamt acht Kategorien ihre Bewerbungen für den begehrten und renommierten deutschen Nachhaltigkeits-Award eingereicht.

Kay Arajums (links) und Jos van Aalst (rechts), beide Filta Deutschland, freuen sich über die Auszeichnung. - © Filta

Ausgezeichnet wurden herausragende Produkte und Lösungen, die aufgrund ihres Designs und ihrer Konzeption zukunftsweisend sind und eine besonders hohe Auswirkung auf Ressourcenschonung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben.

Mit seinen mobilen Services rund um Fritteuse und Öl inklusive Fritteusenreinigung und Mikrofiltration von Frittieröl sorgt Filta für mehr Nachhaltigkeit in kommerziellen Küchen, denn dank Filta können Gastronomen den Verbrauch ihres Frittieröls um bis zu 50 % reduzieren.

Erst seit kurzem hat Filta sein Produkt- und Serviceportfolio um den hochmodernen Fettabscheider FiltaFOG Cyclone erweitert, der von den Filta-Spezialisten aus der Praxis heraus entwickelt wurde und viele Probleme gängiger Fettabscheider löst. Er ist für Küchenmitarbeiter einfach zu handhaben und bietet durch seine einzigartige Konstruktion mit acht Hydrozyklonen weltweit die höchste Fettrückgewinnungsrate.

Kein Fett und Öl ins Abwasser

Bei der Fettabscheidung geht es darum, zu verhindern, dass Fett, Öl und auch Speisereste ins Abwasser gelangen und Rohre bzw. die Kanalisation verstopfen. Alle Betriebe, in denen fetthaltiges Wasser anfällt, müssen in Deutschland einen Fettabscheider einsetzen. Hierzu zählen beispielsweise Kantinen, Restaurants, Hotels, Raststätten, Metzgereien sowie Unternehmen der Lebensmittelindustrie.

„Dass wir für unsere Fettabscheidelösung FiltaFOG Cyclone bei dieser enormen Konkurrenz der Allerbesten diesen einzigartigen Preis bekommen, schien für uns vor zwei Tagen noch unvorstellbar“, sagt Jos van Aalst, Geschäftsführer von Filta Deutschland. „Wir wissen, dass wir als Unternehmen noch mehr für fett- und abfallfreies Abwasser tun können und hoffen, dass uns der Preis dabei hilft. Fettabscheidung zur Vermeidung von verstopften Rohren und Fettbergen ist ein wichtiges Thema für Gastronomie, Lebensmittelherstellung und -handel und vor allem für die lokalen Wasserbehörden.“

Das durch den FiltaFOG Cyclone abgeschiedene Öl ist qualitativ so gut, dass es zu Biodiesel weiterverarbeitet werden kann und für den Gastronomen eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt. www.filtafry.de