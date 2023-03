Cabinplant gewinnt Innovationspreis

Cabinplant A/S, dänischer Pionier im Bereich Wiegen und Verpacken von Lebensmitteln, gewinnt den französischen Innovationspreis für das vollautomatische Wiegen und Verpacken von extrem klebrigen Produkten. Letztere sind im Hinblick auf den zunehmenden Produktionsumfang von Fertiggerichten eine große Herausforderung. Die Auszeichnung wurde auf der CFIA verliehen, der internationalen Messe für Lebensmitteltechnologie in Frankreich.

Die Trophées de l'Innovation wurde Cabinplant für seine innovative Technologie zum Wiegen und Verpacken von extrem klebrigen Produkten verliehen. - © Cabinplant

Cabinplant gewinnt den Innovationspreis Trophées de l'Innovation für seine Mehrkopfwaage MHW SF Extreme, die dem vollautomatischen Wiegen und Verpacken von klebrigen Produkten dient.

„Bei Cabinplant sind wir stolz darauf, dass eine Expertenjury unser Produkt als Gewinner des Innovationspreises Trophées de l'Innovation auf der internationalen CFIA-Messe in der französischen Stadt Rennes ausgewählt hat“, sagt Marketing-Manager Jan Tøffner Andersen von Cabinplant A/S.

Die Jury hat die MHW SF Extreme aus 100 eingereichten Produkten zum Preisträger gekürt. Die Mehrkopfwaage von Cabinplant füllt eine Marktlücke in der Lebensmittelindustrie, denn dort ist die Produktion von Fertiggerichten mit klebrigen Zutaten nach wie vor eine Herausforderung.

„Wir haben die Trophées de l'Innovation gewonnen, weil MHW SF Extreme eine innovative und einfach zu bedienende Lösung ist, mit der sich auf einen Schlag die Produktion von Fertiggerichten vollständig automatisieren lässt. Normalerweise erfordert dies viele zeitraubende manuelle Prozesse", erläutert Anders Toft, der für den französischen Markt zuständig ist.

Die Technologie von Cabinplant setzt dort an, wo Kosten in die Höhe schnellen: bei der manuellen Arbeit, der Reinigung und Umrüstung. Die manuelle Arbeit kann um bis zu 70 Prozent reduziert werden, während die Reinigung und Umrüstung lediglich 5 bis 10 Minuten in Anspruch nimmt. www.cabinplant.com