Bundesehrenpreis für Kaufland Fleischwaren

Kaufland Fleischwaren ist erneut mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft. Kaufland Fleischwaren erhält den Bundesehrenpreis nun zum 20. Mal in Folge und damit in Gold. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, überreichte den Vertretern von Kaufland die goldene Medaille im Rahmen einer Feierstunde in Berlin.

Kaufland erhält den Bundesehrenpreis zum 20. Mal in Folge. - © Felix Holland/Kaufland

„Die Wertschätzung für diejenigen, die dafür sorgen, dass wir täglich Essen auf unseren Tellern haben, kann nicht groß genug sein. Mit den Bundesehrenpreisen würdigen wir die Erfahrung, das Fachwissen und die Leistung der Menschen in der deutschen Lebensmittelbranche, die dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel von außerordentlich hoher Qualität sind“, sagt Cem Özdemir gegenüber der DLG.

„Die Qualität unserer Fleischprodukte hat für uns höchste Priorität – und das schon seit mehr als 50 Jahren. Der Bundesehrenpreis in Gold ist für uns eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und ein Ansporn unseren Kunden auch in Zukunft jeden Tag beste Qualität und hervorragende Frische zu liefern“, sagt Stefan Gallmeier, Geschäftsführer Einkauf Kaufland Fleischwaren.

Die Auszeichnungen werden jährlich an Unternehmen der deutschen Fleischwarenbranche vergeben. Diese haben im Vorjahr die besten Ergebnisse bei den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) erzielt. Die Experten bewerten insbesondere den Geschmack, das Aussehen sowie die Qualität der Lebensmittel. Hinzu kommt eine Überprüfung der Deklaration und Verpackung. Dabei haben die Fleisch- und Wurstwaren von Kaufland die Jury erneut überzeugt. www.kaufland.de