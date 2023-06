Was sind die Herausforderungen in Lebensmittelverarbeitung und -handel im Hinblick auf Biodiversität? Welche Verantwortung hat die Lebensmittelbranche gegenüber der Landwirtschaft und wie kann Biodiversität in globalen Lieferketten geschützt werden? Über diese und viele weitere Fragen diskutierten die Teilnehmenden der Fachkonferenz zu „Biodiversität im Lebensmittelsektor“. Veranstalter war der Verein „Food for Biodiversity“, der 2021 von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft gegründet wurde, um den Verlust von Arten und Lebensräumen zu stoppen.

Die Biodiversität im Lebensmittelsektor zu erhalten, setzt Wissensvermittlung an die Konsumenten voraus. www.pixelio.de - © Rainer Sturm, PIXELIO

Während der Veranstaltung wurde deutlich: Im Kontext einer nachhaltigen und gesunden Ernährung wird über vieles gesprochen, aber nur selten über Biodiversität. Dabei ist die Vielfalt der Arten, deren genetische Variationen und das Zusammenspiel dieser Lebensformen in komplexen Ökosystemen ein grundlegender Faktor für den Erhalt auch unserer Existenz. Umso wichtiger ist es, diese Diversität zu schützen und ihren Rückgang bestmöglich zu verhindern. Denn Biodiversitätsverluste haben sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch beschleunigt, was hauptsächlich auf den Menschen zurückzuführen ist. Landnutzungsänderungen, Ressourcenausbeutung, Klimawandel und Umweltverschmutzung bedrohen die Biodiversität der Erde und damit auch die globale Ernährungssicherheit.

Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität gibt es viele, und auch ihre Wirksamkeit ist in Studien mittlerweile gut belegt. Eine Einordnung und Entscheidungshilfe stellt die Universität Cambridge mit ihrer Website https://www.conservationevidence.com/ bereit. Sie gibt einen umfassenden Überblick über die Effizienz von Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Biodiversität auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Kontrovers diskutiert wurde auf der Veranstaltung, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette und in welchem Umfang die Mehrkosten für diese Maßnahmen angesiedelt werden können.

Was in jedem Fall mit einer Stärkung der Biodiversität einhergehen muss, ist die Wissensvermittlung an Verbraucherinnen und Verbraucher – sowohl über den Begriff der Biodiversität an sich, als auch über die Rolle, die sie für die Lebensmittelproduktion spielt. Franziska Schiewe, www.bzfe.de