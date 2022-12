Bedford: Engagement für Kinder in Not

Die Wurst- & Schinkenmanufaktur Bedford setzt ihr Engagement für Kinder in Not auch in diesem Jahr fort: Einen Scheck in Höhe von 65.138 Euro aus dem Verkaufserlös des Osnabrücker Friedensschinkens übergaben die beiden Inhaber Gabriele und Bert Mutsaers sowie Geschäftsführer Thorsten Schäfer an das Kinderhilfswerk terre des hommes. Damit steigt das Spendenbarometer von Bedford auf mittlerweile über 1,1 Millionen Euro, die in den vergangenen fast 20 Jahren für weltweite Hilfsprojekte gespendet wurden.

Spendenübergabe von Bedford an terre des hommes (von links): Jan-Hinnerk Voss (Asien Referent terre des hommes), Bert Mutsaers, Thorsten Schäfer, Gabriele Mutsaers und Hendrik Addens (Referent Unternehmen und Stiftun-gen terre des hommes). - © Bedford

Gerade das abgelaufene Jahr habe einmal mehr gezeigt, wie sehr Kinder in diesen Zeiten von Krieg und Verfolgung auf Hilfe angewiesen seien, betonte Bert Mutsaers. Deswegen kommt ein Teil der Spendensumme Hilfsprojekten für Kinder zugute, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Ein weiterer Teil der Spenden fließt wie schon in den vergangenen Jahren in Projekte in Myanmar. Hendrik Addens, Referent für Unternehmenspartnerschaften bei terre des hommes, hob die langjährige Zusammenarbeit mit Bedford hervor: „Das Engagement von Bedford steht beispielhaft für unternehmerische Ver-antwortung. Wir sind sehr froh, diesen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben.“

Seit 2003 vertreibt die Osnabrücker Bedford Wurst- und Schinkenmanufaktur den Osnabrücker Friedensschinken. Für jeden dieser besonders hochwertigen Rohschinken spendet das Osnabrücker Traditionsunternehmen einen Euro an das ebenfalls in Osnabrück ansässige Kinderhilfswerk. Der Betrag wird nicht etwa auf den Verkaufspreis aufgeschlagen, sondern direkt von Be-dford getragen. Bedford gehört auch zur Initiative »Westfälische Friedenshilfe für Kinder«, die terre des hommes im September 2022 gestartet hat. Ziel ist es, weitere Unternehmen und Privatleute für die Unterstützung von Frie-densprojekten zu gewinnen, die terre des hommes in vielen Ländern fördert. www.bedford.de