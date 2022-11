Auszubildende als Energie-Scouts

Energiesparpotenziale im Geschäftsalltag aufdecken und Kolleginnen und Kollegen dafür sensibilisieren – das ist beim bayerischen Verpackungsspezialisten Multivac zukünftig auch die Aufgabe der Auszubildenden, die sich in Zusammenarbeit mit der IHK Schwaben zu sogenannten Energie- und Ressourcen Scouts qualifizieren lassen.

Die Multivac-Azubis werden zu Energie- und Ressourcen Scouts ausgebildet. - © Multivac

„Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie suchen wir kontinuierlich nach Möglichkeiten, im Geschäftsalltag noch effizienter mit Ressourcen umzugehen und unseren CO 2 -Fußabdruck weiter zu reduzieren“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor bei Multivac. „Dabei unterstützen uns zukünftig über ein Dutzend Auszubildende, die sich von der IHK Schwaben zu sogenannten Energie- und Ressourcen Scouts ausbilden lassen – zu einer Art Detektiv, der im Alltag die Augen nach Sparpotenzialen offenhält. Ein freiwilliges Engagement, auf das wir sehr stolz sind.“

Energie-Sparpotenziale aufdecken

Und so werden die Azubis zu Energie- und Ressourcen Scouts: In einem zweieinhalbtägigen Workshop tauchen die jungen Fachkräfte zunächst in die Theorie ein. Sie büffeln energietechnische Grundlagen, lernen die energetische Situation ihres Unternehmens einzuschätzen, entwickeln ein Bewusstsein für das Aufdecken von Sparpotentialen. Dabei kann es sich um kleine Stromfresser handeln – etwa um Computer, Kaffeeautomaten, Ladegeräte und Hi-Fi-Anlagen im Stand-by-Modus, die in Summe aber einige tausend Euro Stromkosten pro Jahr verursachen können. Oder aber um große Anlagen, die durch eine zusätzliche Dämmung weniger Kühlung benötigen würden.

Ausgerüstet mit diesem Wissen erarbeiten die Auszubildenden dann in einer mehrwöchigen Projektarbeit konkrete Verbesserungsvorschläge, die sie mit Energieverantwortlichen und ihren Ausbildern diskutieren. Als frischgebackene Energie- und Ressourcen Scouts sensibilisieren sie zudem ihre Kolleginnen und Kollegen für den nachhaltigen Umgang mit Energie im Alltag. „Mir lag die Umwelt schon immer sehr am Herzen. Deshalb bin ich von den Energie- und Ressourcen Scouts begeistert“, sagt Lena Honold, Auszubildende im 2. Lehrjahr. „Die Weiterbildung gibt mir die Möglichkeit, mich neben meiner regulären Ausbildung aktiv für den Umweltschutz einzusetzen. Und das fühlt sich gut an.“

Baustein der Multivac Nachhaltigkeitsstrategie