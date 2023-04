Aus Vemag Anlagenbau wird Vetec Anlagenbau

Bild 1 von 2 © Vetec Anlagenbau

Das Familienunternehmen Vemag Anlagenbau, Verden, firmiert seit April offiziell als Vetec Anlagenbau. „Die Umfirmierung kombiniert mit dem Kürzel ‚VE‘ unsere Wurzeln eines regionalen Herstellers und mit dem neuen ‚TEC‘-Zusatz die Stärken eines Global Players“, erklärt Timo Krüger, Geschäftsführender Gesellschafter von Vetec, die Markentransformation und ergänzt: „Die markante Welle innerhalb des Logos repräsentiert dabei die Strömung unserer luft- und wassertechnischen Anlagen.“

Von der Markenmodernisierung verspricht sich das Unternehmen zudem eine Schärfung des eigenständigen Profils, da es in der Vergangenheit häufig zu Verwechslungen mit der ebenfalls in der Lebensmittelbranche tätigen Firma Vemag Maschinenbau kam.

„Abgesehen vom Namen und Logo bleiben unsere Geschäftspolitik sowie unsere Produkte und Dienstleistungen unverändert. Wir setzen weiterhin auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern“, unterstreicht Timo Krüger.

Das Unternehmen hat sich in den vergangen sechs Jahrzehnten mit hochwertigen, langlebigen und ressourcenschonenden Systemlösungen zur thermischen Nahrungsmittelbehandlung rund ums Räuchern, Trocknen, Kochen, Kühlen, Backen, Reifen, Fermentieren, Pasteurisieren und Auftauen etabliert. Der Schwerpunkt liegt zwar bei Wurst- und Fleischwaren, es gibt aber auch weltweite Referenzen in den Bereichen Fisch, Petfood und Käse. Vetec arbeitet an der Erweiterung und Optimierung der Produktfamilien Aeromat (Heißrauchanlagen) und Climamat (Klimareife- und Nachreifeanlagen) sowie der Raucherzeugerpalette.

„Wir begreifen uns als Hersteller standardisierter, effizienter Premiumanlagen in Kombination mit individuell angepassten Sonderlösungen“, sagt Timo Krüger. „Wir gehen bei jedem Beratungsgespräch zunächst vom Kundenprodukt aus, entwickeln dann bei Bedarf ein 3D-Modell der Anlage und simulieren die Luftströmung mittels CAD-System in der Projektierungsphase. Im Anschluss erfolgt die enge Abstimmung mit unseren hauseigenen, erfahrenen Metzgermeistern, um die optimale Lösung zu generieren.“

Bei komplizierten Anfragen erfolgt eine Testphase im neuen Technologiecenter. So lassen sich optimale Verarbeitungsprogramme definieren und direkt vor Ort Verkostungen durchführen.

www.vetec-anlagenbau.com