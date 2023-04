Aufschnittmaschine mit kleiner Aufstellfläche

Dank integrierter Kontrollwaage werden die Scheiben gezählt und mit Gewicht auf dem Display angezeigt. Bizerba - © Bizerba

Die manuelle Vertikalschneidemaschine VSP von Bizerba, Balingen, eignet sich auch für Arbeitsumgebungen mit beengten Platzverhältnissen. In einer kompakten Variante ist die VSP mit hochwertigem Messer mit 280 Millimeter Durchmesser und verkleinertem Optionenraum erhältlich. Zudem nimmt die energiesparende Emotion-­Technologie des Motors nur so viel Kraft, wie er für das Schneidgut benötigt. Auf diese Weise bleibt die Oberfläche kühl und die Lebensmittel länger frisch. Ausgestattet mit einem Universalschlitten wird die VSP so zu einem zuverlässigen Allrounder für die Verarbeitung kleinerer und mittlerer Schneidgüter. Aber auch auf der Verkaufstheke lässt sich die Maschine gut platzieren.

Das Design ist auf einen hohen Hygienestandard und eine einfache Handhabung ausgelegt. Das Maschinengehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und kann dank werkzeugloser Demontage der Komponenten schnell und gründlich gereinigt werden.

www.bizerba.com