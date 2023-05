Alleskönner Kalbfleisch

Das Thema Nachhaltigkeit und Tierwohl beschäftigt Fleisch verarbeitende Betriebe, auch mit Blick auf den Außer-Haus-Markt. Viele greifen daher gezielt auf Kalbfleisch aus der Region zurück. Kalbfleisch ist äußerst beliebt und mit dem „Wiener Schnitzel“ ein echter Klassiker auf dem Teller. Die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK) setzt sich seit mehreren Jahren zusammen mit ihren Kälberhaltern und Vermarktern erfolgreich für mehr Tierwohl ein. Deutsches Kalbfleisch zeichnet sich durch die hochentwickelten und voll etablierten Kontroll- und Qualitätsverfahren der KDK und ihren Partnern aus.

Kalbfleisch bietet zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten. - © Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch e.V.

Auch Gastronomen sehen den Zusammenhang zwischen der Qualität des Kalbfleisches und Aspekten wie Nachhaltigkeit und Tierwohl. Betriebe wie das BOK im Münsterland, das Burghotel Pass im Kreis Borken und das Restaurant Ridder am Niederrhein setzen Kalbfleisch vielseitig und qualitativ hochwertig in Szene.

„Kalbfleisch zeichnet sich nicht ausschließlich durch seinen Geschmack aus, sondern ist zart und schmackhaft und auch bei den Gästen äußerst beliebt“, erklärt Laurin Kux, Küchenchef im BOK. Gerd Blickmann, Küchenchef im Burghotel Pass, beschreibt seine Gründe für die Verwendung von Kalbfleisch in seinem Restaurant so: „Kalbfleisch zeichnet sich als regionale Spezialität aus. Entsprechend haben die Aufzucht von Kälbern sowie die Verwendung von Kalbfleisch eine lange Tradition, die wir gerne fortführen möchten. Es ist zudem kräftig im Geschmack und vielseitig zu verwenden.“ Annette Ridder, Köchin im Landhaus Ridder, betont die Zartheit des Fleisches, die Kalbfleisch zu etwas ganz Besonderem macht.

Die Zubereitung von Kalbfleisch

Kalbfleisch bietet zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten und kulinarischen (Rezept-)Ideen sind somit keine Grenzen gesetzt. „Ob Schmorgerichte, Steakgerichte oder Spezialitäten aus Innereien. Kalbfleisch lässt sich in der gehobenen Gastronomie vielfältig einsetzen“, betont Gerd Blickmann. „Mit Kalbfleisch lassen sich feinste Fleischgerichte zaubern – von gut-bürgerlich und herzhaft bis leicht und mediterran. Kalbfleisch lässt sich ideal zu Spargel, feinen Saucen und knackigem Gemüse servieren.“ Laurin Kux verarbeitet beispielsweise Delikatessen wie Bries, Zunge und Tafelspitz.

Die Qualität muss stimmen

Kalbfleisch lässt sich nicht nur vielfältig einsetzen, sondern ist auch äußerst gesund und reich an Vitaminen sowie wichtigen Inhaltsstoffen. Immer vorausgesetzt: die Qualität stimmt. Doch gerade hier kann es signifikante Unterschiede geben. Kalbfleisch ist nicht gleich Kalbfleisch: Der Umgang mit den Tieren und die Fütterung beeinflussen das Genusserlebnis von Kalbfleisch maßgeblich. Damit Kalbfleisch am Ende des Produktionsprozesses sein volles Potenzial entfalten kann, sind engmaschige Kontrollen notwendig. Die teilnehmenden Betriebe am Kontrollprogramm der KDK verpflichten sich zu regelmäßig stattfindenden, engmaschigen Kontrollen und der Umsetzung von Tierwohl-Standards, die über gesetzliche Regelungen hinausgehen. Das kann man nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Schließlich hängt Genuss unweigerlich mit Qualität zusammen. Auch Kux und Blickmann sind sich da einig: Gesunde und glückliche Tiere sorgen für eine bessere Produktqualität und das wiederum trägt zu einem besseren Genusserlebnis bei.

„Hochwertiges Kalbfleisch erkennt man an der hellen bis rosa Fleischfarbe. Es ist besonders saftig und zart – eine echte Delikatesse“, erklärt Blickmann. Auf die Frage hin, ob und worin sich Qualitätsunterschiede festmachen lassen, antwortet Kux deutlich: „Auf jeden Fall! Es lassen sich Unterschiede vor allem in Optik, Geschmack und auch in der Beschaffenheit der Produkte feststellen.“

Das 5D-Prinzip

Nachhaltigkeit spielt für viele Gastronomen eine wichtige Rolle. So auch für Sterne-Koch Kux aus Münster: „Das Thema Nachhaltigkeit ist uns extrem wichtig. Um uns absolut sicher sein zu können, besuchen wir vor der Zusammenarbeit die Betriebe persönlich mit dem Team vor Ort.“ Das 5D-Prinzip der KDK sorgt für mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl. Denn das Prinzip verbindet das gestiegene Umweltbewusstsein und den Wunsch nach mehr Nachhaltig mit dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Transparenz und bedenkenlosem Genuss. Mit dem 5D-Prinzip wird sichergestellt, dass die Kälber in Deutschland geboren, gemästet, geschlachtet, zerlegt und verarbeitet werden. Auch die kurzen Wege zwischen den Mitgliedsbetrieben kommen den Kälbern zugute, denn lange, für die Tiere stressigen Transporte entfallen. So kann hochwertiges Kalbfleisch unter nachhaltigen Bedingungen produziert und weiterverarbeitet werden. Hinzu kommt, dass viele Gastronomen, wie bereits Kux und Blickmann, die Herkunft Ihres Fleisches kennzeichnen, um eine lückenlose Nachverfolgung gewährleisten zu können. „Bei uns erhält der Gast vor dem Servieren hinreichende Informationen zu den verwendeten Produkten.“

Siegel für mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl

Wie auch die KDK setzt sich die Initiative Tierwohl (ITW) für mehr Tierwohl in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ein. Das ITW-Produktsiegel kennzeichnet ausschließlich Produkte, die von Tieren aus an dieser Initiative teilnehmenden Betrieben stammen. In Zukunft sollen landwirtschaftliche Betriebe der KDK an der Initiative Tierwohl teilnehmen können und ihre Ware mit der „Haltungsstufe 2“ auszeichnen können. Laurin Kux erachtet solche Kennzeichnungen als sinnvoll, sofern die Einhaltung von Regularien einheitlich geregelt und regelmäßig kontrolliert werden. Auch Annette Ridder sieht in diesem Vorgehen viel Potenzial für eine nachhaltige und tiergerechte Haltung. Gerd Blickmann schätzt solche Kennzeichnungen ebenfalls als förderlich ein, um die Qualität und das Tierwohl gewährleisten und langfristig steigern zu können.

