6. Food Club: Nachhaltigkeit in der Diskussion

Air Liquide und die STAUFEN AG laden zum 6. Food Club ein, dem jährlichen Branchen-Highlight mit ausgewählten Referenten. Zusammen soll über neue, nachhaltige Weichenstellungen in der Lebensmittelindustrie diskutiert werden.

Beim 6. Food Club geht es insbesondere um nachhaltige Weichenstellungen in der Lebensmittelindustrie. - © Air Liquide/STAUFEN AG

Gestartet wird mit Soul Food, Wine & Talk in einen informellen Abend. Am Folgetag wird sich dem immer wichtiger werdenden Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickrichtungen in richtungsweisenden Diskussionen genähert. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN, die fester Bestandteil politischer Leitlinien und Kern aller Maßnahmen sind, soll gemeinsam über den Tellerrand geschaut werden.

Folgende Themen stehen dieses Jahr im Fokus: Konsumenten, Wertschöpfungskette, neue Technologien, enkelfähiges Mindset und synergetischer Kreislauf.

Der diesjährige Food Club findet statt am 1. Und 2. Juni 2023 bei der Staufen AG im Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln.

Das detaillierte Programm sowie alle notwendigen Informationen zu Anmeldung, Anreise und Hotel, finden sich unter: https://www.staufen.ag/food-club