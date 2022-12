50 Jahre CDS Hackner

Geschäftsführer Michael Hackner schätzt die Vorteile eines Familienunternehmens: Flexibilität, Verantwortung und kurze Entscheidungs­wege. CDS Hackner - © CDS Hackner

Vom kleinen Betrieb im Schlachthof Frankfurt am Main zu einem Global Player für Naturdärme, Fleisch- und Innereien-Spezialitäten und Tiefkühldienstleistungen: So beschreibt CDS Hackner selbst seine Erfolgsgeschichte.

Grundstein der Unternehmerfamilie Hackner war 1928 die Gründung der Firma Hackner, Blösinger & Kübel, die wenig später in die Hans Hackner & Sohn KG umfirmierte. 1972 übernimmt Hanspeter Hackner einen Zulieferer in Crailsheim – die Geburtsstunde der Crailsheimer Darmsortieranstalt (CDS). Heute arbeiten über 530 Mitarbeiter am Stammsitz Crailsheim und in den Niederlassungen in China, Polen und dem Libanon, mit mehr als 1.600 Partnern und Kunden in über 60 Ländern zusammen. Nach eigenen Angaben macht das Unternehmen als erstes der Branche eine Wurstproduktion ganz ohne lose Teile möglich. Dieser Sicherheitsstandard folgt einer Reihe an Innovationen in der SilberPfeil-Technologie. Außerdem veredelt das Unternehmen zahlreiche weitere Bestandteile des Schlachttiers und liefert diese Fleisch- und Innereien-Spezialitäten weltweit dorthin, wo sie geschätzt und begehrt sind. Zudem ist CDS Hackner Systempartner für Tiefkühldienstleistungen und bietet für die Lebensmittel­industrie vom Frosten bis zur Auslieferung einen kompletten Service entlang der Kühlkette. Vor wenigen Jahren wurde unter der Marke Graf Barf ein Rohfleischfutter für Hunde entwickelt.

www.cds-hackner.de