20.10.2020

Zwei Siegertypen von Rational

Der iCombi Pro 10-1/1 und der iVario Pro 2-S sind als Gewinner beim renommierten German Design Award 2021 in der Kategorie „Excellent Product Design – Kitchen“ ausgezeichnet worden. Die Jury war beeindruckt vom durchdachten Design beider Kochsysteme. Im Februar 2021 wird der Preis in einem entsprechenden Rahmen übergeben.

Die beiden ausgezeichneten Kochsysteme iCombi Pro und iVario Pro decken zusammen über 90 % aller gängigen Kochanwendungen ab. - Bild: Rational

Dass die beiden neuen RATIONAL Kochsysteme für noch mehr Produktivität, Flexibilität und Sicherheit in den Profiküchen sorgen, hat sich bereits kurz nach Produkteinführung im Frühjahr 2020 vielfach herumgesprochen. Schließlich decken iCombi Pro und iVario Pro zusammen über 90 % aller gängigen Kochanwendungen ab und ergänzen sich gegenseitig perfekt in der Produktion.

Ganz besonders freut man sich aber bei Rational darüber, dass nun auch das äußere Erscheinungsbild gewürdigt wurde. „Wir haben viel Energie in das Design gesteckt. Uns ging es nicht nur um das Aussehen, sondern auch um leichte und sichere Bedienbarkeit sowie die perfekte Reinigung innen und außen“, führt Peter Wiedemann, Vorstand Technik bei Rational, aus. „Bei beiden Kochsystemen haben wir den Satz ’Form follows Function‘ wörtlich genommen und umgesetzt.“ So ist das Kernelement beider Modelle ein großes, übersichtlich gestaltetes Touchdisplay, über das alle Kochfunktionen geregelt werden und auch zum Beispiel HACCP-Daten exportiert werden können. Klare Linienführung und durchdachte Ergonomie spiegeln den Anspruch ebenfalls wider. Damit bewährt sich vor allem der iCombi Pro immer mehr im Frontcooking und der iVario Pro zeigt mit abgerundeten Kanten und nicht beheiztem Tiegelrand, dass auch ein Arbeitsplatz in der Küche durchaus attraktiv sein kann.

www.rational-online.com