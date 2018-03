15.03.2018

ZNU-Zukunftskonferenz: Was essen wir im Jahr 2030?

Zum bereits zehnten Mal richtet das Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke am 19. und 20. April 2018 in der Arena Auf Schalke die „ZNU-Zukunftskonferenz“ aus. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie ein nachhaltiges Menü im Jahr 2030 aussehen könnte.

„Gemeinsam wollen wir mit Top-Vertretern aus Industrie und Handel die Frage, wie ein nachhaltiges Menü im Jahr 2030 aussehen könnte, diskutieren und einen Einblick in die Zukunft schaffen. In branchenspezifischen Workshops werden die Brennpunkte der Zukunft beleuchtet und die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmen weiterentwickelt“, so die beiden ZNU-Gründer Dr. Axel Kölle und Dr. Christian Geßner.

Hierzu zählen unter anderem soziale und ökologische Kriterien in den Ursprungsländern oder Arbeits- und Produktionsbedingungen vor Ort. Aber auch Verpackungslösungen und Vertriebsaktivitäten oder das Tierwohl werden Themen auf der Konferenz sein. Erwartet werden rund 200 Führungskräfte aus der FMCG-Branche (Schwerpunkt Food). „Mit der Konferenz bieten wir eine Plattform für Hersteller und Händler, die in Sachen Nachhaltigkeit gemeinsam mehr erreichen wollen“, so Geßner und Kölle.

Redner auf der „ZNU-Zukunftskonferenz“ sind unter anderem Paolo Barilla (Barilla Group), Jan Niewodniczanski (Bitburger Braugruppe), Zukunftsforscher Dietmar Dahmen und Wam Kat (Friedensaktivist und Demokoch). Zahlreiche, weitere Impulse liefern unter anderem Vertreter von Lidl, ALDI Süd, McDonald's, dm-drogerie markt, Transgourmet, Schalke 04 Catering, Globus SB-Warenhaus sowie nachhaltige Startups aus der Branche, die Einblicke in ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten geben.

Ziel der Konferenz ist es, Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. Vorgestellt wird in diesem Jahr zum einen der ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“, der ab sofort auch branchenübergreifend und international anwendbar ist und sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichtet. Zum anderen wird das Großprojekt „ZNU goes zero“ präsentiert, in dessen Rahmen sich die 70 ZNU-Partnerunternehmen darauf verständigen, ihre CO2-Emissionen an den Standorten sukzessive bis 2022 zu neutralisieren.

www.uni-wh.de/zukunftskonferenz