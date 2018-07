05.07.2018

YouTuber machen Nachwuchswerbung für das Fleischerhandwerk

Im Rahmen der Gemeinschaftswerbung hat der Deutsche Fleischer-Verband, Frankfurt am Main, erstmals einen Nachwuchswerbespot mit Social-Media-Influencern verwirklicht. Influencer sind Persönlichkeiten, die in den sozialen Netzwerken über einen großen Kreis von Anhängern verfügen. Dieser besteht zumeist aus jungen Menschen, die ähnliche Interessen wie die Influencer, deren Fans sie sind, teilen.

Max Münch, Peter Smits, Jonathan Apelt und Claas Habben (v.l.) bei den Dreharbeiten zum neuen Nachwuchswerbespot in der Hamburger Fleischerei "Billy the Butcher". - Bild: DFV

Der DFV hatte nun die Gelegenheit, mit zwei auf dem deutschsprachigen YouTube äußerst erfolgreichen Persönlichkeiten einen kurzen Film zur Ausbildung im Fleischerhandwerk zu drehen. Der Clip wurde von zwei Mitgliedern der Gruppe PietSmiet, dem Namensgeber Peter Smits und dem Mitbegründer Jonathan „Jay“ Apelt erstellt. PietSmiet folgen allein auf YouTube über 2,2 Millionen überwiegend junge Fans.

Die erfahrenen YouTuber wussten genau, wie man einen Beitrag gestalten muss, um ihre Zuschauer länger als einige Sekunden an den Bildschirm zu binden. Dieses Wissen hat ganz wesentlich die Inhalte des Clips geprägt. Locker und unterhaltsam begleiten Peter und Jay zwei Fleischermeister beim Schneiden und Zubereiten eines Steaks.

Gedreht wurde in Hamburg, in einer Filiale der Fleischerei Beisser. Als Experten aus dem Fleischerhandwerk standen in dem Spot der Inhaber der Fleischerei Beisser, Fleischermeister Claas Habben, sowie als junger Ansprechpartner das Mitglied der neuen Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks, Max Münch, zur Verfügung. Die Autoren machen in ihrem Videoclip nicht nur klar, dass der Beruf des Fleischers vielfältig und attraktiv ist, sondern sie verbreiten diese Botschaft auf ihre ganz eigene Weise auch in den sozialen Medien, insbesondere auf YouTube, Instagram und Facebook.

Über 99 Prozent positive Kommentare

Unmittelbar nach dem zweitägigen Dreh haben die Influencer ein erstes Bild zur Aktion auf Instagram gepostet. Innerhalb eines Tages wurde der Beitrag rund 13.000 Mal positiv bewertet und kommentiert. Über 99 Prozent der Kommentare waren positiv. Der Clip selbst wurde in den ersten zwölf Stunden nach der Veröffentlichung über 100.000 Mal gesehen und ebenfalls ganz überwiegend positiv bewertet.

Der Clip wird ergänzt durch werbliche Schaltungen in den sozialen Medien, um die Verbreitung noch weiter zu fördern. Ziel der Kampagne ist es, die Bekanntheit und den Einfluss der Influencer zu nutzen, um für die Ausbildung im Fleischerhandwerk zu werben und um die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks bekannter zu machen. Zudem wird auch auf die neue Internetpräsenz für Endkunden www.gutergenuss.de hingewiesen.

Und hier geht's zum Nachwuchswerbespot auf youTube: https://www.youtube.com/watch?v=L_D5BSdidQk

www.fleischerhandwerk.de