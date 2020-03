30.03.2020

Wurstvielfalt im Rhöner Dreiländereck

Wurst und Fleisch zählen zu den Leibspeisen der Deutschen. Doch auch hier gilt wie in vielen anderen Dingen: Qualität vor Quantität. Wer Wurst, Schinken, Schnitzel & Co. ohne Reue und schlechtes Gewissen genießen möchte, sollte den Metzger seines Vertrauens aufsuchen. Hoch-wertige handwerklich erzeugte Produkte von artgerecht aufgezogenen und geschlachteten Tieren präsentiert bereits zum zehnten Mal der Rhöner Wurstmarkt am 10./11. Oktober 2020 im unter-fränkischen Ostheim v. d. Rhön.

Zugreifen heißt es auch beim 10. Rhöner Wurstmarkt am 10. und 11. Oktober 2020 in Ostheim v. d. Rhön: 50 Metzger, Bäcker, Brenner, Winzer und Direktvermarkter präsentieren ihre handwerklich erzeugten... - Bild: Tonya Schulz

50 Aussteller aus der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön sowie aus einigen Gastregionen laden entlang der malerischen Marktstraße an einheitlich gestalteten Marktständen zum Entdecken, Schmecken und Genießen ein. Für ein abgerundetes Geschmackserlebnis sorgen Begleiter der Wurst wie Brot, Bier, Wein, Schnaps oder andere regionale Erzeugnisse. Die Auswahl der Aussteller erfolgt nach strengen Prüfkriterien. Oberstes Gebot ist die handwerkliche Erzeugung. Industriell erzeugte Waren haben auf dem Rhöner Wurstmarkt keinen Platz. Zu erwarten sind wieder zahlreiche Neuheiten unter den Geschmackserlebnissen.

Für fröhliche Festatmosphäre beim Rhöner Wurstmarkt sorgen Livemusik und vielfältige gastronomische Angebote. Veranstalter des alle zwei Jahre stattfindenden Wurstmarkts ist das Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v. d. Rhön. Fachliche Unterstützung kommt von der Bayerischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön, der Metzgerinnung Rhön-Grabfeld, Slow Food Hohenlohe-Tauber-Main-Franken sowie dem örtlichen Gewerbe.

Der Eintritt zum 10. Rhöner Wurstmarkt kostet 3 Euro pro Person für 1 Tag, für beide Tage 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

www.rhoener-wurstmarkt.de