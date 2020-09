29.09.2020

Wurst-Anschnitt hoch drei

Wie es sich für den Rhöner Wurstmarkt gebührt, wird auch in diesem Jahr ein Wurst-Anschnitt zur Eröffnung der Feinschmeckermesse stattfinden, auch wenn die Veranstaltung corona-bedingt nur im Netz miterlebt werden kann.

Auch wenn der 10. Rhöner Wurstmarkt „nur“ virtuell stattfindet, können sich Fans auf den beliebten Wurst-Anschnitt zur Eröffnung der Feinschmeckermesse freuen. - Bild: Tonya Schulz

Am Samstag, 10. Oktober 2020, können Wurstmarkt-Fans die Zeremonie im Internet verfolgen. Mit Glockenschlag 11.00 Uhr wird der feierliche „Wurst-Anschnitt“ beginnen. Auf kurze Grußworte und musikalische Umrahmung durch die Stadtkapelle Ostheim v. d. Rhön folgt der Höhepunkt: der Anschnitt von Rhöner Wurst und Schinken.

Anschnitt für jedes Schlemmerpaket

Weil in diesem Jahr alles anders ist, gibt es den Wurst-Anschnitt gleich dreimal: Bürgermeister Steffen Malzer, Landrat Thomas Habermann (Rhön-Grabfeld) und Metzgermeister Anton Koob (Bad Neustadt/Brendlorenzen) werden jeweils ein Genussprodukt aus den drei Schlemmerpaketen anschneiden. Diese können als Alternative zur Liveverkostung auf www.rhoener-wurstmarkt.de bestellt werden. Allerdings nur noch bis Sonntag, 11. Oktober 2020, 24 Uhr. Dann endet der 10. Virtuelle Wurstmarkt und auch der Onlineshop für die Schlemmerpakete wird geschlossen.

Genusshandwerker unterstützen

„Uns ist es enorm wichtig, die Öffentlichkeit auch in diesem Jahr zum Kauf regionaler, handwerklich erzeugter Produkte zu motivieren“, betont Steffen Malzer, 1. Bürgermeister der Gastgeberstadt Ostheim v. d. Rhön. Die Genusshandwerker aus der Rhön und ihren Partnerregionen bieten eine Fülle an hochwertigen Wurst- und Schinkenspezialitäten samt ihrer Begleiter an.

Mit dem Kauf der Schlemmerpakete und individueller Bestellungen unterstützen Wurstmarkt-Fans das Handwerk, die Region und die Umwelt. Die Adressen der Aussteller sind auf der Website www.rhoener-wurstmarkt.de zu finden. Hier gibt es auch Informationen zu den drei Schlemmerpaketen „Rhöner Entdeckungen“, „Rhöner Geschmackserlebnis“ und „Rhöner Genusstour“

Als besondere Überraschung legt das Organisationsteam einem der Pakete eine VIP-Ehrenkarte zur Eröffnung des 11. Rhöner Wurstmarkts im Jahr 2022 bei. Der oder die Glückliche darf dann persönlich dem traditionellen Wurst-Anschnitt in zwei Jahren beiwohnen.

www.rhoener-wurstmarkt.de