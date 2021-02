17.02.2021

World Star Award 2021 für Schur Flexibles MonoFlow(re)

Mut, Innovationskraft und Expertise in Nachhaltigkeit sind wesentliche Erfolgsfaktoren der rethink Initiative von Schur Flexibles. Der Lohn: Der begehrte World Star Award 2021 in der Kategorie Packaging Materials & Components für die recyclingfähige Schlauchbeutel-Alternative MonoFlow(re).

Die neue, recyclefähige Schlauchbeutel-Variante MonoFlow(re) für Hackfleisch bietet zahlreiche Vorteile und ermöglicht bis zu 70% Kunststoffeinsparung. - Bild: Schur Flexibles Group

Nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Verpackungspreis 2020 erhält die MonoFlow(re) nun auch auf internationaler Ebene höchste Anerkennung. „Unsere MonoFlow(re) überzeugt bereits seit letztem Jahr bei unseren Kunden und ich freue mich sehr, dass ihre Qualität nun auch von den internationalen Spezialisten aus der Verpackungsbranche anerkannt wurde“, freut sich Fritz Humer, CSO von Schur Flexibles, und erläutert weiter: „Der World Star Award geht an unser gesamtes Team aus Verpackungsspezialisten, Marktkennern und Nachhaltigkeitsexperten. Ich bin sehr stolz auf diese gemeinsame Leistung.“

Seit 1970 zeichnet die World Packaging Organization (WPO) jährlich die international innovativsten Trends der Verpackungsindustrie mit dem World Star Award aus. Damit leistet die WPO einen wesentlichen Beitrag dazu, das Bewusstsein für die hohe Bedeutung der Branche zu schärfen und ihren Einsatz für Nachhaltigkeit, Hygiene Sicherheit uvm. zu würdigen. Bewerben dürfen sich nur Produkte, die bereits mit einem regionalen Verpackungspreis ausgezeichnet wurden. Am diesjährigen World Star Award Jahr nahmen 345 Unternehmen aus 35 Ländern teil, die begehrte Auszeichnung wurde in 16 Kategorien verliehen.

Die nachhaltige Schlauchbeutel-Alternative

Die als „exzellent recyclingfähig“ eingestufte MonoFlow(re) PXC ist eines der Erfolgsprodukte, die im Rahmen der Schur Flexibles rethink-Initiative entwickelt wurden. Die MonoFlow(re) PXC ist eine hochtransparente, vollständig recyclefähige PP-Schlauchbeutelfolie mit Hochbarriere, die sich ideal für empfindliche Produkte, wie z.B. Frischfleisch, Wurstwaren, aber auch für Käse oder frische Teigwaren eignet. Durch den Wechsel von herkömmlichen Schalen- oder Tiefzieh-Verpackungen auf die MonoFlow(re) können Hersteller bis zu 70 % Kunststoff einsparen. Die Endverpackungen zeichnen sich durch ein geringeres Gewicht und weniger Kunststoffeinsatz aus. Das optimiert zusätzlich den Energieverbrauch und Platzbedarf bei Herstellung, Lagerung und Transport. Dabei beweist die Verpackung uneingeschränkte Leistungsfähigkeit: Sauerstoff- und Wasserdampfbarrieren schützen das Produkt sicher, gleichzeitig lässt sie sich mit ihrem großen Siegelfenster effizient und zuverlässig auf bestehenden Schlauchbeutelanlagen verarbeiten. Gekonnt veredelt im Flexo-, Tief- oder Digitaldruck sorgt die Folie für einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt am Point of Sale.

Initiative für nachhaltigere Verpackung

Das gesamte Portfolio an nachhaltigen Verpackungslösungen wurde im Rahmen der Schur Flexibles rethink Initiative entwickelt. Max Wolfmaier, Manager Sustainability, fasst zusammen: „Unser Ansatz für die Entwicklung neuer Konzepte ist mittlerweile bewährt: Unser Team von Verpackungsspezialisten überdenkt bestehende Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden für deren spezifische Anforderungen. Dabei geht es oft nicht nur um den „simplen“ Austausch der Folien, sondern um das Entwickeln zukunftsfähiger, maßgeschneiderter Verpackungskonzepte. Uns ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig.“ Mit neuen Verpackungskonzepten, die maßgeblich Ressourcen einsparen, geht die Schur Flexibles Gruppe so gemeinsam mit ihren Kunden Schritt für Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft.

Die passende Verpackungslösung für jede Anwendung

Schur Flexibles bietet ein großes Portfolio an recyclingfähigen, leichteren und aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellten Verpackungslösungen und bietet so für fast jede Anwendung schon heute eine nachhaltige Alternative. Insbesondere im Bereich recyclingfähiger Produkte ist Schur Flexibles Vorreiter und verfügt neben Polypropylen auch über diverse Polyolefin und Polyethylen Verpackungslösungen, vom recyclingfähigen Hochbarriere-Flowpack, über flexible Tiefziehfolien zum Schrumpfbeutel. Gerade unsere PE-Lösungen sind dank ihrer guten europaweiten Recyclingfähigkeit stark gefragt.

www.schurflexibles.com