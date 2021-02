05.02.2021

Wissenschaftlicher DGE-Kongress 2021 als Onlineveranstaltung

Vom 17.-19. Februar 2021 lädt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) zusammen mit dem Institut für Ernährungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 58. Wissenschaftlichen Kongress ein. Der jährliche Ernährungskongress findet erstmals online statt. Interessenten können sich ab sofort online registrieren und bis zum 10. Februar 2021 einen Frühbucherrabatt nutzen.

Der wissenschaftliche DGE-Kongress 2021 findet online statt. - Bild: DGE

Unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Lorkowski, Prof. Dr. Anna Kipp und Prof. Dr. Lars-Oliver Klotz bietet das 2,5-tägige Kongressprogramm eine Plattform zum wissenschaftlichen Austausch und Netzwerken. Über 100 Wissenschaftler*innen geben in 40 Vorträgen und 65 Postern einen Überblick zum derzeitigen Stand der Forschung der Ernährungswissenschaften und angrenzender Disziplinen. Im Mittelpunkt der Tagung und der Plenarvorträge steht die Frage, wie es gelingen kann das Wohlbefinden und die Gesundheit des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft insgesamt in Einklang zu bringen und die Nachhaltigkeitsziele dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Prof. em. Dr. Hannelore Daniel aus München gibt einen Überblick zum Sachstand und die Perspektiven personalisierter Ernährung. Über die Bedeutung der Ernährung für eine nachhaltige Welt spricht Dr. Alexander Popp vom Potsdam Institute for Climate Impact Research. Peter von Philipsborn vom Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München hält einen Impulsvortrag zur Evidenz regulatorischer Maßnahmen und Nachhaltigkeitsaspekte in der Ernährung. Darin geht es u.a. auch um Aspekte, was Politik und Gesellschaft für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung tun können.

Die DGE selbst präsentiert sich mit einem Minisymposium zum Thema: „Wie entstehen Aussagen der DGE? – Aus der Arbeit des Referats Wissenschaft.“ Weitere Minisymposien bieten die DGE-Fachgruppen zu aktuellen Ernährungsthemen wie Sarkopenie: Ist Muskel wichtiger als Fett? oder Stillförderung in Deutschland?! Status und Herausforderungen an. Die Fachgruppe Early Career Scientists präsentiert einen Science Slam. Die Kompetenzcluster der Ernährungsforschung Diet-Body-Brain, enable, NutriAct und nutriCARD stellen aktuelle Ergebnisse sowie partizipative Veranstaltungen in 2021 vor.