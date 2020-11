20.11.2020

Wirtschaftsmedaille für Michele und Antonio Di Gennaro

Für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft hat Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeis¬ter-Kraut am Mittwoch im Rahmen einer digitalen Veranstaltung die Wirtschaftsmedaille des Landes an das Familienunternehmen Di Gennaro Feinkost- und Weinhandelsgesellschaft mbH aus Stuttgart verliehen.

Die Gründer und langjährigen Geschäftsführer Michele und Antonio Di Gennaro nahmen die Ehrung stellvertretend entgegen. Die Verleihung der Wirtschaftsmedaille fand aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in digitaler Form statt — und wurde auf der Onlineplattform YouTube übertragen.

„Mit der Auszeichnung würdigen wir nicht nur einen Betrieb, der beispielhaft für die Grün­dung eines erfolgreich geführten Familienunternehmens steht. Wir würdigen auch eine deutsch-italienische und europäische Erfolgsgeschichte“, betonte die Wirtschaftsministerin in ihrer Laudatio.

„Vor bald 60 Jahren kamen Sie beide auf der Suche nach Arbeit nach Stuttgart. Die haben Sie hier gefunden, aber es fehlte an den kulinarischen Genüssen des Südens. Mit viel Herz­blut und Unternehmergeist haben Sie ein Unternehmen für italienische Feinkost und Weine aufgebaut und konnten sich als führender Lieferant im gesamten deutschsprachigen Raum etablieren“, so Hoffmeister-Kraut weiter. „Heute können Sie auf die stolze Bilanz eines wohl­etablierten und von Ihren Partnern hochgeschätzten Unternehmens zurückblicken, mit dem Sie zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen haben“, freute sich die Wirtschafts­ministerin.

„Stellvertretend für unsere Familie sowie unsere Kolleginnen und Kollegen denen allen dieser Preis gebührt, freuen wir uns über diese herausragende Ehrung ganz besonders“, sagten die beiden Unternehmer anschließend. „Dabei blicken wir mit Dankbarkeit auf die Gastfreund­schaft und Möglichkeiten zurück, die uns in Baden-Württemberg und Deutschland zuteilwur­den. Und wir schätzen uns glücklich, dass unsere Arbeit und unsere Produkte in nunmehr über 50 Jahren eine derartige Wertschätzung und Anerkennung erfahren.“

Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten seit 1987 Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich in herausragender Weise um die Wirtschaft des Landes verdient gemacht haben. Auch besondere Leistungen, die in Organisationen der Wirtschaft, Gewerk­schaften, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgeberorganisationen und im Bildungswesen er­bracht wurden und die der Wirtschaft und Gesellschaft des Landes dienen, können auf diese Weise ausgezeichnet werden.

Die Di Gennaro Feinkost- und Weinhandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart ist der führende Anbieter italienischer Premium-Feinkost und -Weine im deutschsprachigen Raum. Neben den Produkten renommierter Hersteller steht auch die Eigenmarke „Selezione Di Gennaro“ für höchsten Genuss, kompromisslose Qualität und natürlich gesunde Produkte. Zu den Kunden gehören bedeutende Handelskonzerne, der gehobene Einzelhandel, die Gourmet-Gastronomie und Endverbraucher in ganz Deutschland. Mit seinen Filialen in Düsseldorf, Nürnberg und Sindelfingen sowie dem Stand in der historischen Markthalle Stuttgart ist Di Gennaro eine feste Größe in der deutschen Genusslandschaft.

www.digennaro.de