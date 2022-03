21.03.2022

Wildkräuter für den Salat

Nach dem Winter ist der Appetit auf frisches Grün groß. Für einen leckeren und nährstoffreichen Salat eignen sich auch viele Wildpflanzen wie Löwenzahn, Sauerklee und Schafgarbe. Auch die Vogelmiere schmeckt im Frühjahr besonders gut und kann vom Stängel über die Blätter bis zu den unscheinbaren Blüten verwendet werden. Aufgrund ihres mild-nussigen Aromas ist sie eine ideale Salatgrundlage und ein gutes Pendant zu herberen Kräutern.

Die jungen Blätter des Löwenzahns erinnern im Geschmack an Feldsalat. - Bild: Gila Hanssen / www.pixelio.de

Beim Löwenzahn sind vor allem die jungen Blätter vor der Blüte schmackhaft. Ihr fein-herbes Aroma lässt sich mit Chicorée vergleichen. Das Gänseblümchen blüht bereits im zeitigen Frühjahr. Die jungen Blätter erinnern im Geschmack an Feldsalat. Bei der Taubnessel werden die jungen Blätter und Spitzen der Sprosse gesammelt, die dem Salat ein interessantes Pilzaroma geben. Schafgarbe schmeckt intensiv-würzig und wird nur sparsam verwendet. Geerntet werden im zeitigen Frühjahr die jungen Blätter.

In lichten Wäldern ist der Waldsauerklee zu finden, der vor der Blüte sehr zarte Blätter hat. Sie schmecken erfrischend-säuerlich bis zitronig und enthalten viel Vitamin C, aber auch Oxalsäure. Daher sollten sie nicht in zu großen Mengen gegessen werden. Als Dekoration für den Frühlingssalat eignen sich die lilafarbenen Märzveilchen, die ein süßlich-mildes Aroma haben und einen zarten Duft verströmen.

Das Dressing sollte dezent sein, damit die Aromen der Wildkräuter nicht überdeckt werden. Es reicht eine Mischung aus einem geschmacksneutralen Öl, Kräuteressig, Salz und Pfeffer. Wer bittere Noten abmildern möchte, kann etwas Honig oder Mandelmus hinzufügen. Auch frische Früchte wie Äpfel und Orangen können den Frühlingssalat geschmacklich abrunden.

Heike Kreutz, www.bzfe.de