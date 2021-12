03.12.2021

Westfleisch beruft Michael Schulze Kalthoff in den Vorstand

Die Westfleisch SCE hat Michael Schulze Kalthoff in ihren geschäftsführenden Vorstand berufen. Der 42-Jährige verantwortet ab dem 1. Dezember 2021 im Vorstand des Fleischvermarkters aus Münster den gesamten Schweinefleischbereich.

Die Westfleisch SCE hat Michael Schulze Kalthoff in ihren geschäftsführenden Vorstand berufen. - Bild: Westfleisch

„Michael Schulze Kalthoff hat unserer Genossenschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten von unterschiedlichen Führungspositionen aus in Vertrieb, Export und Produktion viele wichtige Impulse gegeben“, erklärt Josef Lehmenkühler, Aufsichtsratsvorsitzender der Westfleisch SCE. „Mit seiner breiten Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen den gewaltigen Wandel, vor dem nicht nur wir, sondern die gesamte Branche steht, erfolgreich gestalten.“

Neben Schulze Kalthoff gehören dem geschäftsführenden Vorstand weiterhin Carsten Schruck (Finanzen, Personal/Recht, IT) und Johannes Steinhoff (Weiterverarbeitung, Rind- und Kalbfleisch, Technik) an. Schulze Kalthoff ist Nachfolger von Steen Sönnichsen, der das Unternehmen im Sommer verlassen hatte.

„Wir haben bei Westfleisch in allen Bereichen hervorragende Experten, mit denen ich gemeinsam im Team unsere Genossenschaft weiterentwickeln werde“, sagt Schulze Kalthoff. Der zweifache Familienvater stammt selbst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb im Münsterland. Bei Westfleisch lag sein Fokus in den vergangenen Jahren – zuletzt als Spartenleiter Schwein – stets auf eine enge Einbindung aller Beteiligten entlang der gesamten Produktionskette.

Das Schweinefleischgeschäft, so Schulze Kalthoff, stehe vor gewaltigen Veränderungen: „Gerade hier ist es wichtig, dass wir gleichermaßen geschlossen wie entschlossen an unsere Aufgaben gehen, um Westfleisch in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dies funktioniert aber nur in der kompletten Kette – von unseren landwirtschaftlichen Mitgliedern bis hin zu unseren Partnern und Kunden in Lebensmittelhandel, Verarbeitung und Industrie.“

www.westfleisch.de