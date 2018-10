01.10.2018

„Wertschätze“ an der Fleischtheke

Unter dem Namen „Wertschätze“ bietet Kaufland seinen Kunden ab sofort eine Vielzahl erstklassiger Fleischprodukte an der Frischetheke an und will damit die steigende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugten Lebensmitteln bedienen. Dabei ist der Name Programm: Bei den Wertschätzen stehen neben der Qualität vor allem bessere Bedingungen für Tiere und Landwirte im Fokus.

Kauflands neues Qualitätsfleischprogramm steht für hochwertige Fleischprodukte und nachhaltige Landwirtschaft. - Bild: Kaufland Weitere Bilder

„Wir sind davon überzeugt, dass ein Mehr an Tierwohl und langfristige Partnerschaften mit unseren Landwirten einfach zu einem besseren Produkt führen“, betont Ralph Dausch, Leiter der Kaufland Fleischwerke. „Das Programm Wertschätze beruht auf einer Hand-in-Hand-Philosophie mit Partnern, die die gleichen Überzeugungen wie wir vertreten: Qualität vor Quantität.“

Hohe Standards für bewussten Genuss

Verantwortungsvolle Tierhaltung und geprüfte Herkunft sind die Eckpfeiler von Wertschätze. So haben Schweine beispielsweise während ihrer Aufzucht 40 Prozent mehr Platz als im gesetzlichen Mindeststandard verankert und wachsen in bäuerlichen Familienbetrieben entspannter auf. Voraussetzung im Wertschätze-Programm sind auch Ställe mit offener Front und Stroh als Beschäftigungsmaterial – dies geht weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. „Unsere Standards für Wertschätze sind bewusst höher als bei konventionellen Fleischerzeugnissen“, erklärt Dausch. „Aber wir sind noch nicht am Ziel: Mit unseren Partnern werden wir weiterhin Haltungsbedingungen optimieren und Nachhaltigkeit fördern. Wir wollen das neue Programm schrittweise erweitern. So bieten wir unseren Kunden beste Möglichkeiten für ihren Einkauf und bewussten Fleischkonsum.“

Kompetente Beratung für große Vielfalt

„Wertschätze“ beinhaltet hochwertige Produkte aus Rind, Schwein, Geflügel, Kalb und Lamm. Aber auch verschiedene internationale Spezialitäten wie Ibérico-Schwein und Black Angus US Beef gehören zum Sortiment. Die Produkte sind exklusiv an den Kaufland Frischetheken erhältlich. Zur Philosophie des Wertschätze-Programms gehört auch die kompetente und umfassende Beratung an der Fleischtheke. „Unsere Experten an der Fleischtheke beraten unsere Kunden kompetent, geben Tipps zur Zubereitung und haben ein tiefes Wissen über die Herkunft und Verarbeitung der Produkte, die wir anbieten“, so Dausch. Wertschätze will sich damit als umfassendes und nachhaltiges Programm für Tierwohl und Premiumqualität präsentieren.

