30.08.2019

Weiterbildung zum Wurstsommelier

Die 1. Bayerische Fleischerschule in Landshut veranstaltet vom 28. September bis 3. Oktober 2019 den Lehrgang „Wurstsommelier“. Die Teilnehmer können anschließend mit profundem Wissen an der Theke überzeugen.

Die Wurstkultur Deutschlands sucht in der Welt seinesgleichen. Zahlreiche über die Jahrhunderte Rezepturen und Herstellungsverfahren machen den Unterschied. Die Fortbildung zum „Wurstsommelier (BFS)“ greift genau an dieser Stelle und konzentriert sich auf dieses vielschichtige, komplexe Thema. Zielgruppe: Fleischsommeliers, Fleischermeister/innen, Verkaufsleiter, Leitende Angestellte mit entsprechender Berufserfahrung (Nachweis erforderlich). Kosten: 1.490 Euro plus Mwst.

www.fleischerschule-landshut.de