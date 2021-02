04.02.2021

Wechsel in der Geschäftsführung von MULTIVAC Singapur

Zum Jahresbeginn hat Herr Siew Keat Tung zusätzlich zu seiner Funktion als Managing Director von MULTIVAC Malaysia die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft MULTIVAC Singapur übernommen. Der bisherige Ge-schäftsführer Soon Heng (Robin) Lim wird die Geschäfte übergeben und das Unternehmen Ende Februar 2021 verlassen.

In seiner Funktion als Geschäftsführer von MULTIVAC Singapur über-nimmt Siew Keat Tung auch die Verantwortung für die Betriebsstätten in Indonesien und den Philippinen. - Bild: Multivac

Siew Keat Tung ist seit September 2008 für MULTIVAC tätig, zunächst als Sales Director im Bereich Medical & Pharmaceutical Solutions, dann als General Manager der Betriebsstätte in Malaysia. Mit Gründung der Tochtergesellschaft MULTIVAC Malaysia im Dezember 2016 ist er zum Managing Director berufen worden. In seiner Funktion als Geschäftsführer von MULTIVAC Singapur übernimmt Siew Keat Tung auch die Verantwortung für die Betriebsstätten in Indonesien und den Philippinen. Dabei wird er von den jeweiligen Country Managern unterstützt.

„Wir danken Herrn Soon Heng (Robin) Lim herzlich für seinen Beitrag, MULTIVAC in der Region erfolgreich zu etablieren“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von MULTIVAC. „Mit strategischer Weitsicht und Führungsstärke hat er die Tochtergesellschaften in Singapur, Vietnam, Indonesien, den Philippinen gegründet und personell aufgebaut, und zuletzt die Betriebsstätte in Vietnam als Tochtergesellschaft etabliert. Damit hat er einen signifikanten Beitrag für den Erfolg von MULTIVAC in Asien geleistet. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Die Unternehmensgruppe verfügt in der Region Asien/ Pazifik über ein umfassendes Vertriebs- und Servicenetzwerk mit zwölf Niederlassungen und mehr als 300 Mitarbeitern, das in den letzten Jahren stetig erweitert wurde. Dazu zählt auch ein Trainings- und Anwendungszentrum in Malaysia.

