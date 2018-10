15.10.2018

Wechsel an der DGE-Spitze

Zum 1. Oktober 2018 hat Dr. Kiran Virmani die Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), Bonn, übernommen. Bislang leitete die promovierte Oecotrophologin das Referat Fachmedien und Sektionskoordination. Sie folgt auf Helmut Oberritter, der nach mehr als 25 Jahren an der Spitze in den Ruhestand geht.

Seit 1. Oktober ist Dr. Kiran Virmani neue Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. - Bild: DGE/Christian Augustin

Dr. Kiran Virmani bringt langjährige Erfahrungen in den Bereichen Wissenschaft und Management aus Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft mit. Ihre fachlichen Schwerpunkte lagen vor allem in der klinischen Ernährung und Diätetik.

Die DGE vereint als unabhängige wissenschaftliche Fachgesellschaft Wissenschaft und Wissenschaftstransfer. „Die für Deutschland gültigen ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen und Aussagen weiterhin zuverlässig und fundiert zu erarbeiten und zu kommunizieren, ist eines meiner vorrangigen Ziele. Außerdem möchte ich unsere Kooperationen mit Partnern wie dem Bundeszentrum für Ernährung und anderen wissenschaftlichen Institutionen und Fachgesellschaften fortsetzen“, sagt Virmani. Deutschland in den Ernährungswissenschaften international auch zukünftig gut zu vertreten, ist ihr ein großes Anliegen.

Die Gesundheit der Bevölkerung unter nachhaltigen Aspekten langfristig zu fördern und zu erhalten, ist Ziel der DGE. Zusammen mit ihrem motivierten Mitarbeiterteam, der DGE-Präsidentin, Frau Professorin Arens-Azevêdo, dem Wissenschaftlichen Präsidium und den engagierten Ehrenamtlichen in den verschiedenen Gremien sei die DGE für diese Aufgabe bestens aufgestellt, so Virmani.

