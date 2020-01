22.01.2020

Weber zählt zu den Top 100

VW, Bosch, Siemens, BMW, Continental – und Weber Maschinenbau, Breidenbach: sie alle zählen zu den Top 100 der innovativsten Unternehmen in Deutschland. Das Handelsblatt veröffentlichte in der Novemberausgabe das Ranking der Innovationsführer im Bereich Digitalisierung. Weber landet dabei auf dem 45. Platz der nationalen Bestenliste und schafft es im internationalen Vergleich auf Platz 644 der Top 1000.

Weber Maschinenbau landete im nationalen Ranking der innovativsten Unternehmen Deutschlands auf Rang 45. - Bild: Weber Maschinenbau

Herausgegeben wurde das Ranking vom Schweizer Beratungsunternehmen EconSight, das alle Patente identifiziert hat, die besonders relevante Innovationen für die Digitalisierung von angewandten Technologien schützen sollen. Weber Maschinenbau hat im vergangenen Jahr rund 30 neue Patente angemeldet. Untersucht wurden für die Bestenliste nicht nur die Anzahl aller angemeldeten Patente der Unternehmen, sondern auch wie oft auf diese in den letzten zwei Jahren Bezug genommen wurde. Baute eine Erfindung auf ein bestehendes Patent auf, umso wertvoller war es und führte zu einer besseren Bewertung im Ranking. „Wir sind sehr stolz über unsere Platzierung im Innovationsranking Deutschland. Nicht nur die Anzahl der in 2019 angemeldeten Patente war entscheidend, sondern vielmehr, dass auf unsere Patente oft Bezug genommen wird. Das zeigt, dass Weber Maschinenbau vielfach als Pionier in Sachen neue Technologien vorangeht“, freut sich Steffen Zecher, Leiter des Patentmanagements bei Weber.

