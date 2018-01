09.01.2018

Weber Maschinenbau will Schröder Food Processing an die JBT Corporation verkaufen

Die beiden Geschäftsbereiche der Schröder Maschinenbau GmbH & Co. KG, Werther, werden fortan unterschiedlichen Unternehmen angehören. Geschäftsführung und Gesellschafter von Weber Maschinenbau GmbH, Breidenbach, erklärten am 22. Dezember 2017, dass Schröder Food an eine Division der JBT Corporation verkauft wird. Die Verpackungssparte von Schröder bleibt jedoch Teil der Weber Gruppe.

Für JBT, einen breit aufgestellten Anbieter von Systemen zur Lebensmittelverarbeitung mit Unternehmenszentrale in den USA, ist dies eine strategisch bedeutsame Entscheidung. Bereits kurz nach dem Erwerb von Schröder durch Weber Maschinenbau hatte JBT starkes Interesse am Food-Bereich geäußert, der Pökel- und Marinier-Technik und -Systeme umfasst. „Nachdem wir JBT besser kennengelernt hatten, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass diese Entscheidung die einzig richtige im Hinblick auf die Weiterentwicklung und das Wachstum des Food-Bereichs ist. Gerade was die starke globale Präsenz betrifft, bietet JBT hervorragende Chancen und Perspektiven für Schröder“, erklärt Tobias Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Weber Gruppe.

Ziel: Marktführer bei der Verpackung von Aufschnittware werden

Schröders zweiter Geschäftsbereich, die Entwicklung und Herstellung von Tiefziehverpackungsmaschinen, bleibt Teil der Weber Gruppe. „Wir werden das Thema Verpackung in Werther und in der Gruppe massiv ausbauen. Gemeinsam mit den Verpackungsexperten von Schröder werden wir uns als starker Systemanbieter im Markt positionieren. Klares Ziel ist es, Marktführer im Bereich Verpackung von Aufschnittware zu werden“, betont Weber. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um Tiefziehverpackungsmaschinen steigert Weber seine Linienkompetenz signifikant und ermöglicht das Angebot perfekt integrierter Linienkonzepte – vom gewichtsgenauen Slicen bis hin zum präzisen Einlegen und Verpacken.

Mit der geplanten Transaktion werden nicht nur ideale Bedingungen für das Wachstum beider Sparten geschaffen, sondern auch die Kunden werden deutlich von der besseren Linien und Service-Abdeckung innerhalb der Bereiche profitieren. Neben umfassenden Investitionen in Technologie und Entwicklung, wird Weber außerdem in den Standort Werther investieren und ein neues Verpackungszentrum errichten.

