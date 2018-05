30.05.2018

Weber Maschinenbau wächst in Asien

Um mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften dort zu sein, wo mit Weber Maschinen Lebensmittel verarbeitet werden, treibt Weber die internationale Präsenz stetig voran.

Whye Mun Yip ist Geschäftsführer der am 1. Februar 2018 eröffneten Tochtergesellschaft Weber Machinery PTE, LTD Singapore. - Bild: Weber Maschinenbau

Zum 1. Februar wurde die neueste Tochtergesellschaft, Weber Machinery PTE, LTD Singapore, eröffnet. Geschäftsführer ist der Singapurer Whye Mun Yip. Yip war zuletzt im Verkauf und als Projektmanager beim Verpackungsmaschinenhersteller Uhlmann in Singapur tätig. Der neueste Weber Standort betreut Kunden in Singapur, Taiwan, Thailand, Malaysia, Philippinen, China, Hongkong, Korea, Indonesien und Vietnam.

Asien ist einer der größten Wachstumsmärkte für Weber Maschinenbau. Neben der Weber Group Japan ist Singapur nun der zweite Weber Standort in Asien.

