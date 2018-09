27.09.2018

Weber Maschinenbau spendet 7.000 Euro für den Fachkräftenachwuchs

Der Tag der offenen Tür am 8. September war nicht nur für Weber Maschinenbau aus dem mittelhessischen Breidenbach ein voller Erfolg: Eine Summe von insgesamt 7.000 Euro wurde durch den Verkauf von Speisen und Getränken an die rund 5.000 Besucher eingenommen. Diese spendet Weber zu hundert Prozent an die Hinterlandschule, eine Verbundschule für die Schulformen Grundschule, Förderstufe, Haupt- und Realschule mit insgesamt drei Standorten im Breidenbacher Umkreis.

Tobias Weber (3.v.r.) überreicht den symbolischen Scheck über 7.000 Euro an die Schulleitung der Hinterlandschule (v.l.): Waltraud Wohlfeil-Schäfer, Reinhard Müller-Brodmann, Jochen Lang, Andreas Acker... - Bild: Weber Maschinenbau

Ein passender Verwendungszweck ist schon gefunden: von dem Geld soll ein iPad-Koffer angeschafft werden. Dieser enthält 16 Tablets, welche als lernbegleitendes Element in den Lehrplan integriert und regelmäßig im Schulalltag genutzt werden sollen. Eine wichtige Investition, die normalerweise nicht im Budget der Schule liegt. „Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen an Berufsbilder, Anforderungen und Möglichkeiten wird der Einsatz neuer Medien im Schulalltag immer wichtiger“, sagt Schulleiter Jochen Lang. Anhand der iPads könne den Schülern beispielsweise verdeutlicht werden, dass neue Medien Werkzeuge zum Lernen, zur Strukturierung von Arbeitsprozessen und zur Zusammenarbeit sind.

Weber unterstützt die „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ aufgrund dieses vorausschauenden sowie vielfältigen Angebots zur Jugendförderung – ein gemeinsames Anliegen von Weber und der Hinterlandschule wie Tobias Weber, CEO der Weber Unternehmensgruppe, betont: „Die Hinterlandschule und wir als Arbeitgeber begleiten Menschen durch einen Großteil ihres Lebens. Besonders auf das Berufsleben müssen die jungen Menschen vorbereitet werden. Hier sind aus meiner Sicht auch die Unternehmen in der Verantwortung. Digitalisierung und Industrie 4.0 bieten zahlreiche neue Möglichkeiten und verändern Arbeitswelt und Gesellschaft. Die Talente von morgen müssen früh für diese Transformation sensibilisiert werden. Daher ist es mir eine Freude, die Hinterlandschule in dieser wichtigen Aufgabe unterstützen zu können.“

