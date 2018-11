21.11.2018

Weber Innovation Days: Die Welt zu Gast in Breidenbach

Anfang November lud Weber Maschinenbau an drei Tagen erneut Fachpublikum aus aller Welt zu den Weber Innovation Days ins mittelhessische Breidenbach ein. Über 300 Kunden und Partner ließen sich von einem abwechslungsreichen Programm aus Expertenvorträgen, Branchendialog und Live-Präsentationen begeistern. Diesmal im Fokus: Innovationen rund um die effiziente Verarbeitung von Bacon und Rohschinken.

„Zahlreiche positive Stimmen und begeistertes Feedback von den Fachbesuchern bestätigen uns erneut in der Idee und Intension der Veranstaltung, sodass wir diese als festen Bestandteil im Kalender der Lebensmittelindustrie etablieren werden“, sagt Peter Schulz, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Weber. „Mit den Weber Innovation Days bieten wir eine einmalige Konzentration von Insider-Know-how und technologischen Innovationen. Sogar Kunden aus Mexiko haben die lange Reise zu Weber nach Breidenbach in Kauf genommen, um sich dieses Event nicht entgehen zu lassen.“ Weder auf Messen noch auf Kongressen sei direkter Kontakt mit Herstellern und Experten in diesem Ausmaß sowie mit Zeit zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre möglich.

Eröffnet wurden die Weber Innovation Days in diesem Jahr mit Einblicken in neueste Erkenntnisse aus Forschung, Technik und Praxis. Drei Fachreferenten der DLG zeigten aktuell Markt-, Konsum- und Produktionstrends auf und stellten heraus, dass die Fleischbranche insbesondere von hoher Volatilität geprägt sei.

Live-Päsentationen zeigten die effiziente Verarbeitung von Bacon und Rohschinken

Wie auf diese Entwicklungen und Trends reagiert werden und Bacon sowie Rohschinken gewinnbringend geschnitten und verpackt werden können, zeigten Live-Präsentationen von Weber Linien. Insgesamt acht Slicer- und Verpackungskonzepte bewiesen hautnah, dass präzises Aufschneiden, Transportieren und Verpacken von Bacon und Rohschinken selbst bei maximaler Leistung möglich ist. Der Fokus lag bei Weitem nicht nur auf Leistung: Jede Linie repräsentierte eine maßgeschneiderte Lösung für die jeweils gezeigten Applikationen. Insbesondere Webers umfassende Linienkompetenz wurde hierbei eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Auch Textor stellte als Teil der Weber Gruppe hochflexible Linienlösungen aus dem eigenen Portfolio aus. Die Live-Vorführungen wurden jeweils mit einer Moderation durch Entwicklungs-, Vertriebs- und Anwendungs-Profis aus dem Hause Weber begleitet, welche Details zu Anwendungsfeldern, Besonderheiten und Möglichkeiten der Prozessoptimierung hervorhoben. „Die Kollegen sind noch lange nach Ende der Vorführung im Gespräch mit begeisterten Besuchern. Und was uns besonders freut: vor allem der Aspekt unserer ganzheitlichen Linienlösungen aus einer Hand wird vom Fachpublikum als Mehrwert wahrgenommen und geschätzt“, freut sich Schulz.

Wie auch im vergangenen Jahr wurden die Weber Innovation Days ergänzt durch eine Ausstellung von insgesamt 16 Zulieferunternehmen der Branche. Sehenswerte Entwicklungen entlang der gesamten Prozesskette der Bacon- und Rohschinkenverarbeitung, beispielsweise aus den Bereichen Folie oder Wäge- und Inspektionstechnologie, rundeten das Veranstaltungsprogramm ab.

www.weberweb.com