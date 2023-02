Vier-Tage-Woche bei Vemag

Über 800 Mitarbeitende fertigen bei Vemag Maschinenbau, Verden, Maschinen für die Lebensmittelindustrie und das Handwerk. Derzeit testet das Unternehmen in einigen Bereichen ein neues Arbeitszeitmodell.

Annette Loch, Teamleiterin Recruiting & Talentmanagement, und Gruppenleiter Frank Rademacher begleiten das Projekt „Vier-Tage-Woche in der Montage“. - © Vemag

„Wir wollen unserem Team in der Produktion ermöglichen, Arbeits- und Privatleben individueller und den Lebensumständen entsprechend flexibler zu gestalten. Deshalb testen wir momentan, wie wir eine Vier-Tage-Woche für die Spätschicht umsetzen können“, erklärt Annette Loch, Teamleiterin Recruiting & Talentmanagement bei Vemag Maschinenbau, das Projekt. Die Pilotphase der Vier-Tage-Woche läuft bereits und das neue Modell kommt laut Vemag sehr gut an. Viele Mitarbeitende aus der Montage nehmen das Angebot des Unternehmens an. Das Modell wurde von den Montagegruppen zusammen mit den Gruppenleitern entwickelt und umgesetzt. „Dieser Prozess ist eine Herausforderung, da die Auftragsbücher voll sind“, sagt Frank Rademacher. Er verantwortet als Gruppenleiter die Montage der Industriemaschinen und beobachtet, dass viele seiner Beschäftigten die Vier-Tage-Woche nutzen, um sich intensiver für ein Ehrenamt zu engagieren oder um einfach mehr Zeit für Familie oder Hobby zu haben.

Bei der Vier-Tage-Woche wird im Vergleich zur Fünf-Tage-Woche nicht weniger gearbeitet, sondern die Arbeitszeit auf vier Tage verteilt. „Am Ende der Woche stehen 35 Stunden auf der Uhr. Allerdings ergibt sich durch die Vier-Tage-Woche ein freier Tag“, sagt Uwe Gerking, Human Resources Manager bei Vemag. Das Unternehmen erhofft sich eine Win-­win-Situation. Auf der einen Seite könnten durch die Vier-Tage-Woche die Arbeitsabläufe produktiver werden und auf der anderen Seite verspricht sich das Unternehmen, die Zufriedenheit seiner Belegschaft zu steigern. Uwe Gerking und Annette Loch sehen in der Flexibilisierung der Arbeitszeit ein wesentliches Element, um die Arbeitsplätze an die Veränderungen in unserer Gesellschaft anzupassen und um das Familien- und Berufsleben besser miteinander vereinbaren zu können. „Auch könnte das Modell ein konkreter Wettbewerbsvorteil sein“, sagt Annette Loch.

