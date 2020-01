07.01.2020

Verpackungstagung: Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Mehr als 200 Ingenieure, Techniker, Kaufleute und Wissenschaftler zeigten Anfang Dezember 2019 auf der 29. Dresdner Verpackungstagung, wie sich die Herausforderungen der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie der Digitalisierung bewältigen und in Chancen verwandeln lassen. Die vom Deutschen Verpackungsinstitut e. V. (dvi) organisierte Netzwerk- und Dialogplattform erwies sich erneut auch als Kontaktpunkt zwischen Unternehmen und Studierenden.

Die 29. Dresdner Verpackungstagung beleuchtete die Chancen und Risiken, die sich aus den Anforderungen der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie der Digitalisierung ergeben. - Bild: André Wagenzik / dvi

„Der Dresdner Ehrenbürger Frank Richter prägte die klugen Sätze `Kommunikation kann schiefgehen. Nicht-Kommunikation geht schief.´ Gerade in Zeiten, in denen Themen wie Kunststoff und Umweltverschmutzung, Diesel und Klimawandel oder Verpackung und Kreislaufwirtschaft im Brennpunkt stehen, müssen wir miteinander reden und um Lösungen ringen.“ Mit seiner Begrüßung zum Tagungsauftakt stieß dvi-Geschäftsführer Winfried Batzke auf viel Zustimmung. Unisono betonten Referenten und Teilnehmer in Vorträgen und Netzwerkgesprächen die Bedeutung von Teamarbeit, die nicht nur im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung sei, sondern auch beim Thema Digitalisierung.

Auszüge aus dem Tagungsbericht:

Chance oder Risiko für die Verpackungsindustrie?

„Im Moment reden eigentlich alle nur noch über Kreislaufwirtschaft. Das überlagert alles. Digitalisierung ist im Vergleich dazu nur noch ein Randthema“: Zum Start seiner Keynote wies Matthias Giebel, Partner der Berndt+Partner Group, auf das aktuelle Ungleichgewicht der beiden Game-Changer-Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit hin. Giebel gab den Teilnehmern in der Folge einen Überblick zur Entwicklung des Konzepts und des Begriffs der Nachhaltigkeit, beleuchtete, wie das Thema gesellschaftlich und politisch diskutiert wird, welche konkreten Maßnahmen, Folgen und Chancen sich daraus ergeben und wie die Digitalisierung Nachhaltigkeitsbestrebungen unterstützen kann.

Zu den Kernaussagen des spannenden Vortrags gehörte, dass eine rein betriebswirtschaftliche Bilanzierung nicht mehr zeitgemäß sei, da der Wert eines Unternehmens auch Beiträge für Umwelt und Gesellschaft umfassen müsse. Die deutsche Wirtschaft nehme in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. Grundsätzlich müsse sich aber jedes Unternehmen fragen, was die eigenen Chancen und Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit seien und wie sich diese nutzen bzw. bewältigen ließen.

Nach Ansicht von Giebel wird der „Green Deal“ Europa neu gestalten. Kreislaufwirtschaft werde zum Jobmotor, da ohne Kreislaufwirtschaft keine Klimaneutralität zu erreichen sei und Europa über die dazu nötige Sammel- und Recycling-Technologie verfüge. Folgerichtig konzentrierten sich auch Investments, wie beispielsweise von der Europäischen Investitionsbank, vollständig auf „grüne Projekte“. Diese Art der Lenkungsfunktion werde in Zukunft weiter zunehmen. Aber auch private Investoren würden in Zukunft verstärkt einen Bogen um risikobehaftete, fossile Produktionsverfahren machen.

Im Zuge seiner Betrachtung der „News Plastics Economy“ und ihren Herausforderungen und Entwicklungen legte Giebel dar, dass die Verpackung nicht folgenlos zum Vorreiter bei der Kreislaufwirtschaft werde. „Vorreiter bedeutet auch: Wir sind dem größten Druck ausgesetzt.“ Digitalisierung könne hier helfen, Potenziale zu heben. Beispielsweise über Plattformen, die Transparenz und Effizienz erhöhen oder über Standardisierungen von Packstoffen und Packmitteln zur Komplexitätsreduzierung. In seinem Fazit betonte Matthias Giebel vor allem die Chancen, die Nachhaltigkeit biete. „Das Risiko liegt woanders. Denn wenn wir es nicht machen, dann können wir nur noch die Deiche erhöhen. Lassen Sie uns nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein.“

Nachhaltige Verpackungslösungen für den Kosmetikbereich

Michael H. Becker, Head of Global Packaging der Beiersdorf AG, bezeichnete das Thema Nachhaltigkeit als das aktuell wichtigste Thema bei Beiersdorf überhaupt. Das gelte gleichermaßen für Produkte und Formulierungen wie für Verpackungen. Auf Materialseite stehe rPE aber auch das Recycling von PP im Mittelpunkt. Hier sei food grade-Qualität nur in geringen Mengen verfügbar und der Entwicklungsaufwand für non food grade-Qualitäten gleichzeitig sehr hoch. Außer Frage steht für Becker, dass es „nicht ohne starke Partner geht. Wir sprechen mit Recyclern, Start-ups und Materialherstellern und versuchen, die Wertschöpfungskette möglichst umfassend und bis zu ihren Anfängen einzubeziehen.“

Die Konsumentenperspektive bezeichnete Michael H. Becker als weitgehend verschwommen und oszillierend zwischen Aspekten wie „natürlich“, „frei von“ und „nachhaltig“. Wenn die Verpackung allen diesen Ansprüchen genügen wolle, sei das „nicht einfach“. Aber auch auf Kundenseite gebe es starke Veränderungen: „Die Kunden sind immer besser informiert.“

Ein klares Nein formulierte Becker zur vollständigen Abkehr von Kunststoff: „Wir werden weiterhin Kunststoff einsetzen, weil es eines der nachhaltigsten Materialien ist. Aber wir müssen nachhaltiger damit umgehen“. Auch wenn der Argwohn gegenüber Kunststoff nicht immer in die richtige Richtung gehe, müsse man die Position der Konsumenten annehmen. Über Kunststoff hinaus arbeite man bei Beiersdorf jedoch auch an mehr Nachhaltigkeit für Packstoffe wie Aluminium und Glas, beispielsweise über neue Produktionstechniken für geringeren Materialeinsatz oder eine verantwortungsbewusste Beschaffung der Rohstoffe.

Einen spannenden Einblick erhielten die Teilnehmer der Tagung schließlich in das Mehrweg-Projekt „Loop“, an dem Beiersdorf in Frankreich teilnimmt. In dem branchenübergreifenden Projekt werden gebrauchte Verpackungen gesondert gesammelt, gereinigt und wiederbefüllt.

Als Start-up auf dem Weg zu nachhaltigen Verpackungslösungen

Ein spannendes Beispiel für die Bedeutung von Verpackungen für Start-ups im Lebensmittelbereich und die komplexen Wege, die dabei zu beschreiben sind, gab Anja Kreienberg, Projektmanagerin der Wildcorn GmbH. Für Kreienberg ist die Verpackung das, was am Ende von den Wildcorn-Knabbersnacks übrigbleibt. Man habe sie deshalb von Anfang an konsequent als Wertstoff betrachtet und gleichzeitig erkannt, dass Nachhaltigkeit den Ansprüchen nur genüge, wenn sie gleichzeitig auch ökonomisch und produktgerecht sei.

Im Spannungsfeld der oft schwer identifizier- und definierbaren Eigenschaften für Nachhaltigkeit habe sich Wildcorn letztlich auf den Aspekt der Kreislauffähigkeit als Leitwert entschieden. Die entwickelte Verpackung, die aus einem OPP/OPP-Monomaterialverbund mit Hochbarriere besteht, kommt im ersten Quartal 2020 auf den Markt. Um anderen Start-ups und Unternehmen einen Teil des schwierigen Weges bei der Suche nach ihrer nachhaltigen Verpackung zu ersparen, habe man das „Future Packaging Forum“ ins Leben gerufen. Die Plattform sei offen für Interessierte und diene der Vernetzung von Industrie, Innovationen und Kunden.

Möglichkeiten der Substitution von Mehrschichtfolien

Dr. Warren Shaw, Vice President Innovation and Product Development der Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG, untersuchte in seinem Vortrag die Möglichkeiten, Mehrschichtfolien zu ersetzen. Das sei, „was alle erwarten.“ Shaw machte frühzeitig klar, dass keine Wunderlösung erscheinen werde, die alles klärt. Dafür seien nicht nur die Probleme zu komplex, sondern auch die heterogenen Szenarien und Herausforderungen auf den sehr unterschiedlich ausgebildeten und ausgestatteten globalen Märkten.

Shaw zeigte sich überzeugt davon, dass man flexible Verpackungen für eine Kreislaufwirtschaft komplett überdenken müsse - von der Art der Herstellung bis hin zu den Wegen der Verwertung. Hauptjob und Fokus von Huhtamaki sei es, recyclingfähige Verpackungen zu designen, während man gleichzeitig gemeinsam mit der Industrie an einer Verbesserung der Infrastruktur arbeite.

In Shaws Diagnose akzeptiere der Markt gemischte Polyolefin-Strukturen als ersten Schritt. Aber das sei nicht die Zukunft, sondern eben nur der erste Schritt. Die Industrie werde in 10 - 15 Jahren zum Großteil aus Mon PP, Mono PE und Barrierepapier bestehen.

Für die Unternehmen der flexiblen Verpackung sieht Shaw mehr Chancen als Risiken und grundsätzlich viel Zukunft: „Ich glaube an die Flexible Industrie auch in Zukunft. Die Produkte sind billig, kosteneffizient und bieten viele Möglichkeiten für Nachhaltigkeit. Das große Problem ist aktuell die Kreislaufwirtschaft. Aber alles zusammengerechnet sind das perfekte Bedingungen für disruptive Innovationen. Wir haben ein grundsätzlich gutes und attraktives Produkt für den Markt, aber wir müssen jetzt dieses eine Problem Kreislaufwirtschaft lösen.“

Ein Jahr Verpackungsgesetz: Hat sich die Recyclingfähigkeit von Verpackungen verbessert?

Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer des Tagungssponsors INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, gab in seinem Vortrag nicht nur einen Überblick über Lenkungswirkung und Konsequenz des neuen Verpackungsgesetzes, sondern adressierte auch die aktuellen Herausforderungen in der Entsorgungswirtschaft. Der entscheidende Vorteil des Gesetzes sei, „dass wir in eine gemeinsame Diskussion über das Thema gekommen sind. Die Unternehmen wollen die Sicht der Recycler verstehen, um ihre Verpackungen zu verbessern. Der gesamte deutsche Einzelhandel hat das Thema an- und in seinen Einkauf mit aufgenommen. Wenn aber der Handel Partner wird und seine Erwartungen definiert, dann steigert das die Durchdringung und der Fortschritt macht sich bemerkbar“, so Müller-Drexel. Die Recyclingfähigkeit habe sich insgesamt bereits verändert. „Für einzelne Produkte ganz massiv, für die Gesamtmenge ist es eher noch überschaubar.“

Klare und deutliche Worte gab es vom Interseroh-Geschäftsführer auch zur Kostenthematik: „Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft. Es hat immer etwas mit Preisen zu tun. Man braucht also den Mut, es anzupacken. Denn es kostet im ersten Schritt meistens mehr Geld. Alleine wir als Unternehmen haben im vergangenen Jahr 75 Millionen in unsere Anlagen investiert, um sie für das Gesetz funktionsfähig zu machen. Die Lösungen sind technisch vorhanden, aber sie müssen auch vom Kunden bezahlt werden. Deshalb brauchen wir Quoten und dadurch Investitionssicherheit“, so Müller-Drexel. Als mögliche, positive Option brachte Müller-Drexel einen gemeinsamen Fond ins Gespräch, aus dem heraus die Entwicklung von gut recyclingfähigen Verpackungen honoriert werden könnte.

Auch Müller-Drexel betonte die Bedeutung von Teamarbeit, vor allem aber die Einbindung der Konsumenten. „Die Frage ist: Wie können wir unsere Kunden mitnehmen? Dabei denke ich weniger an die Packmittelproduzenten und die Lizenznehmer, sondern an die Konsumenten. Denn sie sind die wichtigste „Sortiermaschine“, die wir haben. In den letzten 15 Jahren haben es die Recycler durch den Wettbewerb untereinander versäumt, den Endverbraucher gemeinsam zu schulen und mitzunehmen.“ Abhilfe soll nun die groß angelegte Kampagne „Mülltrennung wirkt“ erzielen, die in Pilotregionen schon gestartet wurde und 2020 überregional ausgerollt wird.

Die Zukunft des Einkaufens – Digital, analog oder beides?

Mit Frank Rehme, Geschäftsführer von Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Handel, starteten die Teilnehmer in den Tagungsfreitag. Rehme gab in seinem ebenso spannenden wie unterhaltsamen Vortrag Antworten auf die Frage, was den Shopper aktuell bewegt, wie man auf das Internet reagieren soll, was zu mehr Sichtbarkeit führt und welche Wege zu neuen Kunden führen.

Der deutsche Einzelhandel kann laut Rehme seit acht Jahren in Folge steigende Umsätze verzeichnen. Für 2019 werden 537,4 Milliarden Euro Umsatz erwartet, davon etwa 12 Prozent im Internet. Als Ursache für den relativ geringen Online-Anteil nannte Rehme die noch marginale Rolle beim Lebensmittelkauf. Bei Fashion hingegen betrage die Quote bereits 25 Prozent.

Leerstände in den Innenstädten lägen jedoch nicht am Internet, sondern an fehlenden Nachfolgern beim Handel und altbackenen Formaten, die nicht mehr „thrilling“ seien. Besonders kleine Unternehmen würden abgehängt. Die Folge: Monotonie und Leerstand in den Innenstädten. Denn von insgesamt rund 410.000 Ladengeschäften seien es die 250.000 inhabergeführten, die für Leben und Diversität verantwortlich zeichneten.

„Abwarten ist keine Strategie“, so Rehme. „Der Handel ist heute nicht mehr der Versorger der Republik, sondern sieht sich der Aufgabe gegenüber, Menschen, die eigentlich nichts mehr brauchen, etwas zu verkaufen.“ Rehme zitierte eine eBay-Studie, nach der jeder Haushalt durchschnittlich 217 ungenutzte Gegenstände im Wert von 3223 Euro beherberge. „Unsere Schränke und Regale sind voll. Wir schreiben kein Tagebuch mehr, wir kaufen Dinge, die uns an bestimmte Situationen oder Zeiten erinnern. Mit Verzweiflungstaten, Protesten und Fingerpointing auf böse Onlineshopper wird man nichts ändern. Bekannte Sätze der Branche wie „Handel ist Wandel“ und „Darf es etwas mehr sein?“ gelten heute mehr als früher. Der Handel muss Leute begeistern, nicht anklagen“, so Rehme, der in der Folge einige interessante Best Practice Beispiele zeigte.

Rehmes Ratschlag: Auf den Kontext achten, Vertrauen aufbauen, Relevanz haben, aktivieren, wahrnehmen und motivieren. Dafür brauche es jedoch auch das richtige Personal. „Das müssen Spezialisten sein, keine Aushilfen“, so der Geschäftsführer von Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Handel.

Analoge Verpackungsinnovationen für den E-Commerce

Volker Quaas, Design and Innovation Manager Deutschland - Schweiz der DS Smith Packaging Deutschland Stiftung GmbH & Co. KG, hob zum Start seines Vortrags die bis zu 50 Kontaktpunkte hervor, die Verpackung im E-Commerce Packaging Supply Cycle habe und die es zu nutzen gelte. In seiner Analyse der Bedeutung von Verpackungen im Onlinegeschäft unterschied Quaas die „ordentliche Verpackung“, die das Produkt schütze, von der „hervorragenden Verpackung“, die gleichzeitig auch die Marke schütze.

Grundlegende Merkmale einer solchen, hervorragenden Verpackung sind nach Quaas Ansicht die „neuen 5 easies für Verpackungen im E-Commerce: Die Verpackungen sind einfach zu beziehen, sie gestatten einfaches Verpacken und einfaches Versenden, sind einfach für den Verbraucher und einfach zu recyceln.“

Bei der Entwicklung von innovativen Lösungen gebe es nur ein sehr kleines Fenster für Kreativität, das man im Kraftfeld von Marketingeinflüssen sowie Kundenerwartungen konsequent nutzen müsse.

Quaas zeigte in der Folge beste Lösungen von DS Smith Packaging, wie beispielsweise eine Tamper-Evident-Verpackung mit Diebstahls- und Originalitätsschutz durch ein schlichtes und cleveres Ampelsystem auf Kartonbasis. Andere Beispiele zeigten, wie sich Unboxing und Gifting erfolgreich verbinden lassen, wie Zusatznutzen einen Wow-Effekt verursachen kann und wie das Auspackerlebnis über Innendruck, Fixier- bzw. Schiebeschachteln gesteigert werden kann.

Eine neue Ära für Markenaktivierung und Markenschutz eröffnet in Quaas Augen der digitale Rollen-Vordruck. Über diesen könne jede Verpackung einzigartig gestaltet werden, was viel Mehrwert für Marke, E-Commerce und Omnichannel verspreche.

Digitalisierungslösungen in der Lebensmittelproduktion

Malte Schlüter, Director F&B / CPG von Mitsubishi Electric Europe B.V., gab in seinem Vortrag einen spannenden Einblick in das Thema Künstliche Intelligenz (AI) und wie sie helfen kann, zentrale Herausforderungen in der Getränke-, Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie zu bewältigen. An sich sei „Artificial Intelligence“ kein neues Thema, so Schlüter. Seit den 1950er-Jahren bezeichne sie jede Technik, die Computer befähige, menschliches Verhalten nachzuahmen. Mit dem „Machine Learning“ seien ab den 1980er-Jahren Techniken dazugekommen, die Computer die Fähigkeit geben, ohne explizite Programmierung zu lernen und besser zu werden. Als Untersegment des Maschinenlernens sei seit etwa zehn Jahren das „Deep Learning“ hinzukommen, das die Berechnung von mehrschichtigen neuronale Netzwerken möglich mache.

Schlüter geht davon aus, dass AI zukünftig auf allen Ebenen einer Produktion existieren werde, da sie große Vorteile in der Reaktionszeit, dem Server- bzw. Netzwerkkosten und im Bereich Schutz und Sicherheit brächte.

Aktuell stünden allerdings noch 95 Prozent der Produktionsstätten auf dem ersten Level, auf dem lediglich beschrieben werde, was geschieht. Im Fall einer Maschine zum Beispiel, dass sie nicht (mehr) laufe. Im zweiten Level käme dann die Diagnostik hinzu, die beschreibe, wo der Fehler liege. Ziel sei jedoch Level drei, in dem eine Maschine bereits im Vorfeld warnt, dass sie gleich Probleme bekomme: „Spannend wird es, wenn mir die Maschine dann auch noch sagt, warum sie gleich Probleme haben wird, woran es liegt und - als letztliches Ziel - sogar in der Lage ist, sich selbst zu helfen“, so Schlüter.

Genau wie die Experten aus dem Nachhaltigkeitsbereich wies auch der Director F&B / CPG von Mitsubishi Electric Europe darauf hin, dass es nie um eine einzelne Firma gehe, wenn man über Digitalisierung spreche. „Das ist keine One-Man-Show. Man braucht die richtigen Partner und ein passendes Ökosystem“, so Schlüter.

Die 30. Dresdner Verpackungstagung findet am 3. und 4. Dezember 2020 statt.

www.verpackungstagung.de

www.verpackung.org