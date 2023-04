Verkaufsautomaten sind im Trend

Sie heißen „Tante M“, „Emmas Tag und Nacht Markt“ oder ähnlich: Automaten, die mit Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs bestückt sind.

Und sie sind im Kommen: Die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn dokumentiert seit 2021 die Entwicklung solcher „Smart-Store 24/7“-­ Projekte und rechnet mit einer rasant steigenden Zahl dieser Verkaufsstellen. Landwirte, Fleischer, Bäckereien und die großen Lebensmittelketten haben den kontaktlosen Verkauf für sich entdeckt.

Sie umgehen damit baurechtliche Vorgaben, Ladenöffnungsgesetze und sparen Personalkosten. Und Kunden – insbesondere auf dem Land – nutzen vermehrt das Angebot: Wer berufsbedingt die Wahl hat, abends an der Tankstelle oder am Automaten des Herstellers mit seinem handwerklichen Qualitätsversprechen zu kaufen, entscheidet sich immer öfter für den Automaten. In Deutschland ist die Automatendichte auf dem Land bereits höher als in der Stadt. Denn Smart Stores 24/7 können die Versorgungslücke in ländlichen Gebieten schließen.

In Deutschland existieren 44 verschiedene Automatenkonzepte, wie die Duale Hochschule informiert.

www.handwerkmagazin.de