14.04.2022

Verkaufsautomat bietet 24/7 Kundenservice

„Wir freuen uns sehr über den neuen Vertriebsweg unserer selbst hergestellten Metzgereiprodukte“, so Carsten Weller, Inhaber des gleichnamigen Familienunternehmens Weller aus Stuttgart. Bei dem über die Stadtgrenzen bekannten Metzgerei- und Catering-Betrieb wurde jetzt der 5.000te Regiomat von Stüwer in Betrieb genommen.

: Bei Weller, Feinkosterei in Stuttgart, wurde der 5.000ste REGIOMAT aufgestellt. V.l.nr.: Jil Weller, Phil Weller, Daniela Schuler und Adrian Ott von Stüwer, Maxi Waidmann von Weller und Carsten Well... - Bild: Stüwer

Das regional verwurzelte Unternehmen setzt als „moderner Klassiker“ bewusst auf regionalen Wareneinsatz und Vertrieb. „Da war die Aufstellung von Regiomat Automatensystemen als ‚Weller-Foodbox‘ an unserem Geschäft für uns eine klare Entscheidung. Jetzt haben unsere Kunden, auch außerhalb unserer Geschäftszeiten, rund um die Uhr die Möglichkeit, kontaktlos unser vielfältiges Produktangebot wie zum Beispiel unsere Fleisch- und Wurstwaren oder auch Milch und Eier aus der Region zu kaufen. Und dies ohne zusätzlichen Personalaufwand für unser Unternehmen“, erklärt Weller.

„Zur Aufstellung unseres 5.000ten Regiomat haben wir uns nicht nehmen lassen, persönlich zu gratulieren. Maßgeschneidert auf die Wünsche unserer Kunden bietet unser Automaten-System verschiedenste technische Möglichkeiten. So garantiert zum Beispiel eine integrierte Kühlung, auch bei hoher Außentemperatur, stets eine hohe Produktqualität. Ein spezielles Liftsystem befördert die Produkte sicher und ohne Beschädigung in das Ausgabefach. So ist stets auch die einwandfreie und appetitliche Präsentation der Weller-Produkte gewährleistet“, so Adrian Ott von Stüwer.

Der Automaten-Pionier, der seit 1977 individualisierte Vending-Systeme herstellt, hat mit dem Regiomat ein Automatensystem entwickelt, das individuell konfiguriert die Möglichkeit bietet, Produkte rund um die Uhr zu vermarkten. Ob Landwirt, Blumenladen, Metzgerei, Caterer oder Winzer: Speziell für Direktvermarkter im In- und Ausland konzipiert, bietet er eine kontaktfreie, maßgeschneiderte Lösung zur Vermarktung regionaler Produkte. Eine neue, unkomplizierte „24/7-Geschäftsfiliale“, die speziell auf das Warenangebot und den Standort angepasst ist.

Bei der Metzgerei Weller besteht jetzt auch die Möglichkeit über den Web- Shop Einkäufe inklusive Zahlung zu tätigen, die dann fertig gepackt im Stüwer Abhol- Regiomat mit QR-Code-Kennung, je nach Terminwunsch, abgeholt werden können.

www.stuewer.de