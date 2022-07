07.07.2022

VEMAG für niedersächsischen Außenwirtschaftspreis 2022 nominiert

Die VEMAG Maschinenbau GmbH, Verden/Aller, wurde für den niedersächsischen Außenwirtschaftspreis 2022 in der Kategorie „Großunternehmen“ nominiert. Dieser Preis zeichnet Unternehmen in Niedersachsen für ihre Exporterfolge und Strategien aus.

VEMAG Maschinenbau fertigt Maschinen ausschließlich am Standort in Verden/Aller. Das eigene Kundencenter (Foto) bietet Raum für die Entwicklung neuer Produkte sowie die Möglichkeit, Maschinen live vorgeführt... - Bild: Vemag Maschinenbau

Der Export ist in der DNA des Maschinenbauunternehmens fest verankert. Mit einem Exportanteil von über 80 % in mehr als 90 Ländern trägt das Unternehmen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Niedersachsen bei. Das Land verlieh den begehrten Außenwirtschaftspreis 2022 zum zwölften Mal an erfolgreiche Unternehmen.

www.vemag.de