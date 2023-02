Upcycling: Messebanner werden zu Taschen

Harald Suchanka, CEO von Handtmann F&P, steht hinter dem Upcycling-Projekt. Handtmann - © Handtmann

Handtmann, Biberach, hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. So ist der Unternehmensbereich Füll- und Portioniersysteme (F&P) langjähriges Mitglied der VDMA Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence und verpflichtet sich damit zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsleitsätze des europäischen Maschinen- und Anlagenbaus. Dementsprechend ist die Systemplattform des Kernprodukts von Handtmann gemäß den neuesten Energieeffizienzkriterien des TÜV-SÜD-EME-Standard ausgelegt und zertifiziert. Parallel dazu engagiert sich das Unternehmen für Alternativen in der Lebensmittelverarbeitung und entwickelt ressourcenschonende Produktkonzepte. Dazu zählen hybride, vegane und vegetarische Produkte ebenso wie vielfältige Produktalternativen in den Lebensmittelbereichen Fleisch, Molkerei, Back- und Süßwaren, Fisch und Tiernahrung. Diese Maschinenlösungen und Food-Konzepte präsentiert Handtmann unter anderem auf Events und Messen.

Auch die Messekonzepte fokussieren nachhaltige Aspekte, von der Wiederverwendung von Standelementen bis zur Wiederverwertung der Messebanner. Die Messegrafiken sind auf hochwertigem, nichtbrenn­­barem Material gedruckt. Da Themen und Standmaße von Messe zu Messe variieren und nicht wiederverwendet werden können, wird den unzähligen Quadratmetern Stoff ein zweites Leben geschenkt. Im Handtmann-Projekt „From Show to Shopper“ werden die Banner in einem Upcycling-Verfahren des darauf spezialisierten Unternehmens Reciclage, Alzenau, zu Einkaufstaschen verwertet. Die Manufaktur fertigt ihre Produkte in Handarbeit. „Unsere Mission ist es, Unikate aus recycelten Materialien zu schaffen und damit einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen zu erzielen,“ sagt Julian Dürr von Reciclage und ergänzt: „Wir geben Menschen mit Fluchthintergrund die Chance, neue Ausbildungsberufe zu erlernen und Berufe auszuüben. Beim Nähen der Unikate unterstützen wir zudem Menschen mit Behinderung dabei, gleichberechtigt am Leben und der Gesellschaft teilzunehmen.“

Upcycling ist einer von vielen Bausteinen, sich als Unternehmen ökologischer aufzustellen. Handtmann ist diesen Schritt gegangen, um die CO2-Bilanz seiner Messe- und Werbeauftritte weiter zu verbessern. Harald Suchanka, CEO bei Handtmann F&P, ist überzeugt: „Jede Shoppertasche erzählt eine individuelle Geschichte. Indem wir sie an unsere Mitarbeiter weitergeben, schenken wir auch immer ein Stückchen Identifikation mit dem eigenen Unternehmen mit.“

