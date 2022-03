03.03.2022

TSC Printronix Auto ID verstärkt erneut EMEA Team

Strategisch wichtige Schlüsselpositionen schaffen und mit ausgewiesenen Experten intelligent besetzen: Der weltweit agierende Druckerhersteller TSC Printronix Auto ID stellt die Weichen ganz klar in Richtung Zukunft. In der neu geschaffenen Position eines „Service Program Specialist“ wird ab sofort Jaime de Sousa starke Impulse in puncto Service-Progamme setzen – und zugleich das Portfolio in diesem Bereich konsequent aus-bauen.

Jaime Paulo Gomes de Sousa ist seit 1. Februar 2022 als Service Program Specialist bei TSC Printronix Auto ID tätig. - Bild: TSC

Mit Jaime de Sousa konnte TSC Printronix Auto ID einen hochrangigen Auto-ID-Spezialisten mit exzellenter IT- und Technik-Kompetenz neu verpflichten. Der ehemalige Global Head of Technical Support von Matica Technologies AG ist seit 1. Februar 2022 an Bord. Als Service Program Specialist richtet sich sein Fokus maßgeblich darauf, neue Service-Provider in der Region EMEA zu gewinnen und damit das Netzwerk im Bereich technischer Service und Suppport engmaschiger zu gestalten.

Amine Soubai, Geschäftsführer der TSC Auto ID Technology EMEA GmbH, erwartet insbesondere auch neue Impulse in puncto Service und Kundenzufriedenheit: „Mit seiner umfassenden Erfahrung im technischen Support ist Jaime eine echte Bereicherung für das Team. Neben dem Ausbau unseres Service-Portfolios und auch unserer regionalen Präsenz wird er sich verstärkt um ein smartes Dokumentationssystem zur Messung der Kundenzufriedenheit und ebenso um die Standardisierung unserer On-Site Service- und Garantie-Programme bemühen.“

Bereits heute schon bietet TSC Printronix Auto ID seinen Kunden eine Vielzahl an multiplen Service-Optionen, die den modernen Anforderungen gerecht werden, ohne das Budget zu sprengen. Das On-Site Service Programm beispielsweise ist derzeit für alle Industriedrucker der Marke TSC sowie die Industrie Enterprise Drucker der Marke Printronix Auto ID verfügbar – und kann entweder direkt beim Kauf oder auch später zugebucht werden.

Sukzessive soll das Portfolio jedoch erweitert werden – eine Aufgabe, die Jaime de Sousa ganz besonders freut und die er als einen essenziellen Baustein der TSC-Wachstumsstrategie bewertet: „Denn nur mit der konsequenten Fokussierung auf unsere Kunden bauen wir Vertrauen auf und stärken letztlich unsere beiden Marken TSC und Printronix Auto ID dauerhaft.“ Das erklärte Ziel: Mit maßgeschneiderten Services Kunden echten Mehrwert bieten – in Bezug auf Verfügbarkeit, lange Lebensdauer, maximale Performance und auch Effizienz der angebotenen Drucksysteme, aber auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und ROI.

www.tscprinters.com