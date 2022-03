08.03.2022

TSC: Neue Sales Managerin

Seit 1. März 2022 ist Julia Moore bei TSC Printronix Auto ID an Bord. Die Sales Managerin wird bei dem weltweit erfolgreichen Druckerherstel-ler vorrangig für die Betreuung der bestehenden Partner, Distributoren und Reseller im Tagesgeschäft sowie den Ausbau des Partnernetzwerkes in der Region DACH Nord verantwortlich sein.

Julia Moore ist seit 1. März 2022 bei TSC Printronix Auto ID als Sales Managerin tätig. - Bild: TSC Printronix Auto ID

Die kommunikative Vertriebsexpertin verfügt über umfassende Erfahrung im Channel sowie Endkundenmanagement – und über eine ausgesprochene „Hands on“-Mentalität, die vor allem für eins steht: konsequente Fokussierung auf den Kunden und seine Bedürfnisse. „Ich arbeite sehr zielstrebig und bin stets für die Belange meiner Kunden da. In diesem Sinne werde ich mich konsequent für die Stärkung der beiden Marken TSC und Printronix Auto ID einsetzen. Denn ich bin überzeugt, dass wir durch eine exzellente Zusammenarbeit mit den Partnern und tatkräftige Unterstützung bei unterschiedlichsten Projekten unseren Marktanteil ausbauen und damit auch weitere Endkunden für unsere leistungsstarken Produkte begeistern können“, so Julia Moore.

Erste Berufs- und Vertriebserfahrungen sammelte die Absolventin der University of Sunderland u.a. bei der Medion AG und als Sales Assistent bei Aer Rianta Retail in Dublin. 2012 erfolgte der Wechsel in die Auto-ID Branche: Zuerst war Julia Moore bei Datalogic in Dublin als Customer Account Specialist und anschließend bei der AISCI Ident GmbH im Vertrieb tätig. Seit 2017 verantwortete sie als Area Sales Managerin bei Promethean, einem der weltweit führenden Anbieter interaktiver Displays und Bildschirme für Bildungseinrichtungen, die Entwicklung und den Ausbau des Reseller- und Partner-Netzwerks.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Julia für unser Sales Team gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten und ihrer starken Expertise wird sie starke Impulse in unserem Business setzen – und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern wie auch Endkunden auf ein neues Level heben. Ebenso wie den exzellenten Service und Support, für den TSC Printronix Auto ID bekannt ist“, bekräftigt Victoria Grobushkina, Sales Director Europe & Africa, an die Julia Moore direkt berichten wird.

Julia Moore wird von Essen aus operieren – und beide Marken, sowohl TSC als auch Printronix Auto ID, repräsentieren. Mit dem diversifizierten Portfolio an leistungsfähigen, innovativen, zuverlässigen und zugleich überaus robusten Barcode-Etiketten-, RFID- und Farbdruckern zählt das Angebot von TSC Printronix Auto ID im Bereich Hardware zu den umfassendsten im Markt. Die Mobil-, Einstiegs-, Desktop- und Industriedrucker kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz – im Gesundheitswesen, in Produktion und Logistik, im Einzel- und Großhandel wie auch im Gastgewerbe und in der Veranstaltungsbranche. Alle Modelle werden in eigenen Produktionsstätten entwickelt und gefertigt. Abgerundet wird das Produkt- und Leistungsspektrum durch eine breite Vielfalt an Verbrauchsmaterialien, die optimal auf die unterschiedlichen Drucksysteme ausgelegt sind – und durch bedarfsgerechten Service und Support.

