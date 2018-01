25.01.2018

TSC Gruppe startet mit neuen Geschäftsführern in das Jahr 2018

Amine Soubai wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 zum Geschäftsführer der TSC Auto ID Technology EMEA GmbH bestellt. Er folgt Ladislav Sloup, der nahezu zwei Jahrzehnte die Geschicke der Drucker- und Halbleitersparte der TSC Gruppe bestimmt hat. Bei der Schwesterfirma Taiwan Semiconductor Europe GmbH, die wie TSC Auto ID mit ihrer Europäischen Zentralniederlassung in Zorneding bei München angesiedelt ist, übernimmt Ralf Welter ebenfalls ab Januar die Position des Geschäftsführers.

Amine Soubai, Ladislav Sloup und Ralf Welter (v.l.n.r) bilden nun die Führungsriege der TSC Gruppe. - Bild: TSC

Amine Soubai steht nunmehr an der Spitze der GmbH und der beiden Marken TSC und Printronix Auto ID. Damit leitet der Kennzeichnungsexperte, der seit Januar 2016 als Director EMEA und zuvor als Regional Sales Manager DACH & Northern Europe für die 2016 von TSC Auto ID Technology Co., Ltd. übernommene und eingegliederte Thermo/AICD-Produktlinie von Printronix tätig war, einen der weltweit führenden Hersteller der AIDC-Branche.

Soubai bringt eine über 20-jährige Erfahrung sowie Erfolge in globalen Organisationen, insbesondere in der Druckbranche und in IT-Unternehmen, mit. Vor seiner Tätigkeit für Printronix Auto ID war der 51-Jährige als PAN European and Global Account Sales Manager bei Toshiba TEC Europe und davor wiederum als Sales Development Manager der US-amerikanischen Firma Electronics for Imaging (EFI) tätig. Soubai begann seine Karriere mit einem Studium der Informatik und Computertechnik an der Fachhochschule Krefeld, schloss als Diplom-Ingenieur ab und spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

Bündelung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten

„Meine Hauptaufgabe als Geschäftsführer sehe ich in erster Linie in der erfolgreichen und gleichberechtigten Zusammenführung der beiden Marken Printronix Auto ID und TSC. Auf meiner Agenda steht aber auch der weitere Ausbau unseres Portfolios und die Sicherung unserer Servicequalität, die Anpassung unserer Vertriebsorganisation an die aktuellen Gegebenheiten sowie entsprechende Marketingmaßnahmen“, fasst Soubai erste strategische Ziele zusammen.

TSC Auto ID hat sich seit der Gründung der Druckersparte des Mutterkonzerns im Jahr 1991 bzw. der Abspaltung als eigenständiges Unternehmen 2007 zu einem der Top-5 Hersteller leistungsstarker und zugleich langlebiger Barcode-Etikettendrucker weltweit entwickelt. Heute umfasst das differenzierte Portfolio High-Performance-Industriedrucker, kompakte Desktop- und Einsteigermodelle sowie flexibel einsetzbare Mobilgeräte in unterschiedlichen Leistungsklassen für alle Branchen. TSC fertigt dabei alle Drucker in eigenen, zertifizierten Fabriken in Taiwan und China. Rund 450 Mitarbeiter sind mittlerweile mit großem Engagement im Einsatz und unterstützen mit dem exzellenten TSC-Service die Channel-Partner überall auf der Welt.

Auch die Halbleitersparte ist auf Wachstumskurs

Für die Taiwan Semiconductor Europe GmbH startet das neue Jahr 2018 ebenfalls mit einer wichtigen Personalie. Denn Ralf Welter zeichnet seit Januar als neuer Geschäftsführer dort verantwortlich.

Der Branchenexperte ist bereits seit zwölf Jahren für das Unternehmen tätig. Ab 2012 managte er als Sales Director den Vertrieb für ganz Europa, zuvor war er Sales Manager im gleichen Unternehmen. Wichtige Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren darüber hinaus Account Executive bei Tyco Electronics/EloTouch Systems sowie Senior Sales Engineer für General Semiconductor.

Der neuen Verantwortung blickt Welter freudig entgegen: „Die Ausgangslage der Halbleitersparte von TSC ist exzellent. Insgesamt konnten wir unser Geschäft in den vergangenen Jahren konsequent ausbauen - vor allem in Europa. Für 2018 streben wir hier in allen relevanten Geschäftsfeldern ein zweistelliges Wachstum an.“ Aktuell beschäftigt das Unternehmen weltweit ca. 1.800 Mitarbeiter.

Ladislav Sloup gehört weiterhin zur Geschäftsführung, zieht sich aus Altersgründen aber nach 16 erfolgreichen Jahren aus dem aktiven und operativen Geschäft mehr und mehr zurück. Die Nachfolgeregelung war ihm Herzensangelegenheit, auch wenn der Abschied nicht leichtfällt: „Natürlich ist es schwer, loszulassen. Aber ich gebe beide GmbH‘s an erfahrene Manager weiter, die eine ausgewiesene Expertise in ihren Bereichen bieten und das, was TSC sowohl bei den Auto-ID-Lösungen als auch im Bereich Halbleiter ausmacht, konsequent verstärken werden.“

